「何があったの？」ラスト39秒に視聴者騒然！『おコメの女』主人公・松嶋菜々子、不穏な里帰りから予想外の過去

松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』。

本作は、東京国税局・資料調査課（通称：コメ）の敏腕調査官である主人公・米田正子（よねだ・せいこ／松嶋菜々子）が、コメのなかにドラマオリジナルの部署・複雑国税事案処理室（通称：ザッコク）を創設するところからスタート。

「正しく集めて、正しく使う」を信条に、正子はザッコクの個性豊かなメンバーと悪徳脱税者たちを一刀両断していく。

第2話のラストは、主人公・正子の不穏な回想が流れる幕引きとなり、SNS上で「何があったの？」と衝撃が走っていた。

（※以下、第2話のネタバレがあります）

【映像】サイレン音から始まる不穏な過去回想シーン

◆正子が実家へ

第2話では、正子が脱税者の不正を暴くための証拠を捜しに、笹野耕一（ささの・こういち／佐野勇斗）とともに自身の実家がある新潟まで足を運んだ。

聞き込みを終えた正子は「帰りにちょっと寄り道してってもいい？」と言い、笹野を車に残し実家を訪れる。

実家には父の米田田次（寺尾聰）がいるのみで、娘が来たことに気づいた田次は「どうしたんだ急に？」と質問するも、正子のほうを向こうとはしない。

一方、正子もまた縁側に座る田次に近づこうとはせず、立ったまま「うん、仕事」とだけ答える。そして、どこかぎこちない空気のまま「体調は？」「うん…まあまあだ」という短い会話を交わすと、正子は「じゃあ、また来るね」とすぐに実家を去ろうとした。

すると田次は「おい」と呼び止め、「仕事なんざ、こっちにだっていくらでもある。いつでも帰ってこい」と告げる。これに正子は、先ほどよりも明るい声音で「うん」と返し、家を出ていった。

こうして正子の父が登場するなか、第2話のラストでは1人で座りながらどこか暗い表情を浮かべる正子のシーンに。その手には、学生時代の正子が両親と一緒に写った家族写真があった。

そして、パトカーのサイレン音とともに映像が切り替わり、回想シーンに。米田家の前に警察官が集まり、ただごとではない様子を感じさせる過去の映像が展開され、SNS上では「正子さんの過去も気になるな…」「逮捕されてた!?」と驚く視聴者が続出していた。