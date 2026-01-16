¥¢¥¸¥¢ÁªÈ´¤¬¼ã¼êÁªÈ´¤È¤ÎÀÜÀïÀ©¤¹¡Ä½é³«ºÅ¤ÎB¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡1·î16Æü¡¢¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡Ù¤¬³«Ëë¡£½éÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØB.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡Ù½à·è¾¡¤¬¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ASIA ALL-STARS¡Ê¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁªÈ´¡Ë¤¬RISING STARS¡Ê¼ã¼êÁªÈ´¡Ë¤ò²¼¤··è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡20ÆÀÅÀÀè¼è¡¢»þ´ÖÀ©¸Â10Ê¬¤ÎÆÃÊÌ¥ëー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½à·è¾¡¡£¸ß¤¤¤ËÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÂÇ¤Á¹ç¤¤³«»Ï2Ê¬¤Ç8－8¤È¤¤¤¦¥ªー¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥ª¥Þー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¡ÊB1Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¡Ë¤¬¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥×¥ìー¤Ç7－0¤Î¥é¥ó¤ò¤±¤ó°ú¡£ASIA ALL-STARS¤¬ÅÜÅó¤ÎÌÔ¹¶¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂç7ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÅÏîµÎâ²»¡ÊB1¥¢¥ë¥Æ¥£ー¥êÀéÍÕ¡Ë¡¢Ä¹Ã«ÀîÈæ¸»¡ÊB1¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊB1¥µ¥ó¥í¥Ã¥«ー¥º½ÂÃ«¡Ë¤ËÏ¢Â³¥¹¥êー¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢RISING STARS¤¬µÕÅ¾¤¹¤ëÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏASIA ALL-STARS¤ÎÞâçè竽¡ÊB1¼¢²ì¡Ë¤¬Ä¹Ã«Àî¤«¤é¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤·¡¢¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¤Î·è¾¡2¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò±é½Ð¡£»î¹ç»þ´Ö3Ê¬¤ò»Ä¤·¡¢ASIA ALL-STARS¤¬20－17¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£
¡ØB.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026¡Ù¤Ï¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿4¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë3°Ì·èÄêÀï¤ÇKYUSHU UNITED¡Ê¶å½£ÁªÈ´¡Ë¤ÈRISING STARS¡Ê¼ã¼êÁªÈ´¡Ë¡¢·è¾¡Àï¤ÇB2 SELECTED¡ÊB2ÁªÈ´¡Ë¤ÈASIA ALL-STARS¡Ê¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁªÈ´¡Ë¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£