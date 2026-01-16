クリッパーズと決別したポール「このスポーツが大好きだから、こんな形で終わらせたくない」

1月15日（現地時間14日、日付は以下同）。『Prime Video』の番組“Good Sports”の最新エピソードが公開され、クリス・ポールがゲスト出演した。

昨年夏にロサンゼルス・クリッパーズへ9シーズンぶりに復帰したポールは、キャリア21年目のポイントガード。当初はジェームズ・ハーデンのバックアップを務めることで加入も、昨年12月上旬にクリッパーズから決別が発表された。所属はクリッパーズながら、事実上の“契約解除”であり、トレードで移籍することもできずにいる。

今シーズン終了後に現役引退を表明していた40歳の“ポイント・ゴッド”は、ホスト役のケビン・ハート、キーナン・トンプソンとのトークで笑みを見せつつ、現状をこう話していた。

「僕は毎日、ワークアウトやトレーニングをしている。正直な話、あの一連の出来事や、その他にもいろいろあったけど、僕はとにかくこのスポーツが大好きだから、こんな形で終わらせたくないんだ。だから楽しく過ごしてきた。本当さ。子どもたちの試合を見に行く機会はあるけど、まだどうなるか分からない。どのチームで引退したいかもまだ分からないな」

ポールは昨年12月2日のマイアミ・ヒート戦を最後に、約1カ月半も実戦から遠ざかっている。2月6日のトレード・デッドラインまでに、クリッパーズがどんな動きをするのか。他チームへ移籍してプレーするチャンスがあるなら、誰もがこの司令塔のキャリアの続きを見たいと思っていることだろう。