紱永英明が1月21日にリリースする最新カバーアルバム『COVERS』収録曲の、オリジナルアーティストからのコメントが公開された。

今作はデビュー40周年記念作品として、紱永が今ファンに届けたい名曲をカバーしたもの。今回、収録曲のオリジナルアーティストである根本要（スターダスト☆レビュー）、吉井和哉（THE YELLOW MONKEY）、玉置浩二、AIの4名よりコメントが寄せられた。

また今作は、カバーアルバムシリーズ『VOCALIST』の精神を受け継ぎながらも、より自由で開かれた選曲が特徴となっている。女性アーティストの名曲だけでなく、男性アーティストによる代表的楽曲も多数収録。男女の枠を超えて“心に残る名曲”を純粋に歌い継ぐという、紱永の音楽家としての深化が表れている。これにより、『COVERS』は単なるカバーアルバムではなく、ジャンルや性別を超えた“歌の継承”と“再発見”の作品として新たな存在感を放つシリーズになるという。

さらに、発売日である1月21日18時に、収録曲「夢伝説」のMVがプレミア公開されることも決定した。

【『COVERS』オリジナルアーティストコメント】

・スターダスト☆レビュー 根本要

紱永君とは彼がまだデビュー前からの付き合いで、たまたまディレクターが一緒だったので、スタ☆レビのライブもよく見に来てくれていたんだ。その後に彼のデビュー曲「レイニー ブルー」を聴かせてもらった時は、ホント衝撃的だった。俺も紱永君もけっこうなしゃがれ系だけど、それをうまく活かすむっちゃいい曲で、「これ誰が書いたんだろう」って調べたら本人の作曲。「すごいヤツが出てきたなぁ」って思ったのをよく覚えてる。先日彼のライブを見に行った時に、突然歌い出した「夢伝説」。今回、アルバムに収録するって聞いて真っ先に思ったよ。「俺よりうまく歌うなよ」って。素晴らしい作品をありがとう。

スターダスト☆レビュー 根本 要

・THE YELLOW MONKEY 吉井和哉

僕が日頃、YouTubeなどで日本のアーティストの方を検索して、その歌声に魅了されるマイリストの中に紱永英明さんがいます。20代前半にアルバイトしていたカラオケパブでもお客様からリクエストされて歌わせていただいたことも多々あります。独特の蒼い空気の中に漂う色気がとても好きなんです。八重歯を通過して届いてくるハスキーボイスは言わずもがなです。その紱永さんがまさか「JAM」をカヴァーしてくださるなんて、、。いつか僕の声がもう少しまともになった時に是非ご一緒させていただけたら思い残すことはございません。

吉井和哉

・玉置浩二

紱永英明様

紱ちゃん！玉置です。

祝40周年、素晴らしい！

おめでとう！

紱永英明が歌っているから、私もまだ歌い続けます。

「メロディー」歌ってくれてありがとう。

玉置浩二

・AI

紱永さんがストーリーをカバーしてくれたこと自体やばいです！最初の「限られた時の中で」からさすがいい声にやられました。こんな素敵に歌っていただいて感謝です！！！

AI

（文＝リアルサウンド編集部）