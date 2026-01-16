¡Ö»û³è¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö»û¥¤¥¯¡©¡×Àµ¼°¥í¡¼¥ó¥Á¡ª
¡¡YUMi¤Ï1·î1Æü¤Ë¡¢¡Ö»û³è¡Ê¤Æ¤é¤«¤Ä¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö»û¥¤¥¯¡©¡×¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ2·î14Æü13¡Á15»þ¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©´¨ÀîÄ®Æâ¤Îºß½»¡¦ºß¶Ð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡¢ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÊóÆ»¡¦Ê©¶µ¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬½¸¤¤¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö¤ª»û¤ÎÊâ¤Êý¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö»û³èÆ»¥Õ¥©¡¼¥é¥à2026¡×¤ò¡¢´¨ÀîÄ®Ì±¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»ëÄ°³Ð¼¼¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤äâÔÁÛ¥Ö¡¼¥à¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¤´¼ë°õ½ä¤ê¤ä»û¥è¥¬¡¢»û¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª»û²óµ¢¤ÎÃû¤·¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¥Ö¡¼¥à°Ê¹ß¤Î¼¡¤Ê¤ë¡Ö¿´¤ÎµÙÂ©Ë¡¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö»û³è¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿¡Ö»û¥¤¥¯¡©¡×¤Ï¡¢ÅÁÅýÊ©¶µ¤òÍ¥¤·¤¤¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Ä¡¼¥ë¤ÈÂª¤¨¡¢µ¤³Ú¤Ë¤ª»û¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¤æ¤ë¤Þ¤Ã¤Æ²º¤ä¤«¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥È¤Ë¹Ô¤¦»û³è¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö»û³è¡×ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡£¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬Ëº¤ì¤¬¤Á¤Ç¡¢ÍÍÑ¤Ê¤ä¤¹¤é¤®Ê¸²½¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡2·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö»û³èÆ»¥Õ¥©¡¼¥é¥à2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ª»û¤Ë¹Ô¤¯¤È¿´¤¬¤ä¤¹¤é¤°¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤ÊÌä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°Ä¬Î®¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹¹ð¡¦ÊóÆ»¡¦Ê©¶µ¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¸½¾ì¤Ç¿Í¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¸úÎ¨²½¼Ò²ñ¤ÎÏÄ¤ß¡×¤È¡Ö¤Ê¤¼¿Í¤Ï°Â¤é¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Â´¶¤ò¤â¤È¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤ªºîË¡¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¡ÖÉßµï¤¬¹â¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê»û³è¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1Éô¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é»û³è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ìÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡Ö»û¥¤¥¯¡©¡×¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤¢¤ëKENLOCK»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÂÎ¸³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢¤ª»û¤¬¿´¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¦¡£²Ê³ØÅª¤Ê»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ÂÁ©²ÄÇ½¤Ê¡Ö¤ä¤¹¤é¥®¤Þ¤ë¡Ê°Â¤é¤®¤¬¶Ë¤Þ¤ë¡Ë¡×¤¿¤á¤Î»û³è¥á¥½¥Ã¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2Éô¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Îµ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹õÀî¿¸»Ë»á¤È¡¢¾åµÜ»û¤ÎÁÎÎ·É×ºÊ¤Ç¤¢¤ëé¶ÅÄ»ËºÈ»á¡¦ÈþÇµÍü»á¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¸úÎ¨¡×¤ä¡ÖÀ®²Ì¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¿Í¡¹¤¬¸«¼º¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤ª»û¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¦¡£
