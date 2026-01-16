　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　56(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 105(　　 105)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1820(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 401(　　 401)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 214(　　　94)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　 0)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2213(　　2213)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　61(　　　61)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　28(　　　28)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 501(　　 501)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 809(　　 355)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　16(　　　10)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 205(　　 127)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2652(　　1138)
　　　　　 　 　 3月限　　　 63143(　 30127)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　24(　　　12)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 610(　　 352)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 6)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2405(　　1083)
　　　　　 　 　 3月限　　　 35159(　 18365)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　16(　　　 8)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 209(　　 209)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3197(　　3197)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　28)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 323(　　 323)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 178(　　 178)
　　　　　 　 　 3月限　　　 18964(　 18964)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース