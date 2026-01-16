主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 56( 0)
TOPIX先物 3月限 105( 105)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1820( 0)
日経225ミニ 3月限 401( 401)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 214( 94)
TOPIX先物 3月限 45( 0)
日経225ミニ 3月限 2213( 2213)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 61( 61)
TOPIX先物 3月限 28( 28)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 501( 501)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 809( 355)
6月限 16( 10)
TOPIX先物 3月限 205( 127)
日経225ミニ 2月限 2652( 1138)
3月限 63143( 30127)
4月限 24( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 610( 352)
6月限 8( 6)
日経225ミニ 2月限 2405( 1083)
3月限 35159( 18365)
4月限 16( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 66( 66)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 2月限 209( 209)
3月限 3197( 3197)
4月限 28( 28)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 323( 323)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 58( 58)
日経225ミニ 2月限 178( 178)
3月限 18964( 18964)
4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 56( 0)
TOPIX先物 3月限 105( 105)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1820( 0)
日経225ミニ 3月限 401( 401)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 214( 94)
TOPIX先物 3月限 45( 0)
日経225ミニ 3月限 2213( 2213)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 61( 61)
TOPIX先物 3月限 28( 28)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 501( 501)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 809( 355)
6月限 16( 10)
TOPIX先物 3月限 205( 127)
日経225ミニ 2月限 2652( 1138)
3月限 63143( 30127)
4月限 24( 12)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 610( 352)
6月限 8( 6)
日経225ミニ 2月限 2405( 1083)
3月限 35159( 18365)
4月限 16( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 66( 66)
6月限 6( 6)
日経225ミニ 2月限 209( 209)
3月限 3197( 3197)
4月限 28( 28)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 323( 323)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 58( 58)
日経225ミニ 2月限 178( 178)
3月限 18964( 18964)
4月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース