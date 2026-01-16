主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1223( 496)
TOPIX先物 3月限 1600( 980)
日経225ミニ 3月限 328( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2267( 626)
TOPIX先物 3月限 1398( 1112)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 348( 283)
TOPIX先物 3月限 1749( 375)
日経225ミニ 3月限 298( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1043( 0)
TOPIX先物 3月限 1096( 630)
日経225ミニ 3月限 2127( 2098)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 842( 829)
TOPIX先物 3月限 176( 176)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 1823( 1823)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1113( 655)
6月限 29( 25)
TOPIX先物 3月限 678( 626)
日経225ミニ 2月限 2242( 806)
3月限 73268( 40402)
4月限 28( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 736( 474)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 1926( 784)
3月限 33724( 15410)
4月限 10( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 224( 224)
3月限 4185( 4185)
4月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 454( 454)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 302( 302)
3月限 20879( 20879)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
