　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1223(　　 496)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1600(　　 980)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 328(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2267(　　 626)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1398(　　1112)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 348(　　 283)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1749(　　 375)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 298(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1043(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1096(　　 630)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2127(　　2098)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 842(　　 829)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 176(　　 176)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1823(　　1823)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1113(　　 655)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　29(　　　25)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 678(　　 626)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2242(　　 806)
　　　　　 　 　 3月限　　　 73268(　 40402)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　28(　　　 6)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 736(　　 474)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1926(　　 784)
　　　　　 　 　 3月限　　　 33724(　 15410)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　10(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 224(　　 224)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4185(　　4185)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 454(　　 454)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 302(　　 302)
　　　　　 　 　 3月限　　　 20879(　 20879)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース