　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6256(　　6249)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　34(　　　34)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9382(　　9382)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2979(　　2979)
　　　　　 　 　 3月限　　　138899(　138899)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　41(　　　41)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3484(　　3484)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9317(　　9317)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1681(　　1681)
　　　　　 　 　 3月限　　　 67088(　 67088)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　49(　　　49)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　71(　　　64)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 110(　　 110)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 412(　　 412)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 367(　　 363)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1792(　　1746)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2424(　　2418)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 399(　　 399)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2962(　　2962)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　52(　　　52)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7241(　　7241)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　11(　　　11)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 492(　　 487)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2221(　　2221)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1747(　　1675)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2100(　　2100)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4293(　　4293)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1815(　　1815)
　　　　　 　 　 3月限　　　 34346(　 34346)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 137(　　 107)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 256(　　 211)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 804(　　 804)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 838(　　 838)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　68(　　　68)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 7(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 317(　　 317)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　60(　　　60)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース