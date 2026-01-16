外国証券 先物取引高情報まとめ（1月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6256( 6249)
6月限 34( 34)
TOPIX先物 3月限 9382( 9382)
日経225ミニ 2月限 2979( 2979)
3月限 138899( 138899)
4月限 41( 41)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3484( 3484)
6月限 19( 19)
TOPIX先物 3月限 9317( 9317)
日経225ミニ 2月限 1681( 1681)
3月限 67088( 67088)
4月限 49( 49)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 71( 64)
TOPIX先物 3月限 110( 110)
日経225ミニ 3月限 412( 412)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 367( 363)
TOPIX先物 3月限 1792( 1746)
日経225ミニ 3月限 2424( 2418)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 399( 399)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 2962( 2962)
日経225ミニ 2月限 52( 52)
3月限 7241( 7241)
4月限 11( 11)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 492( 487)
TOPIX先物 3月限 2221( 2221)
日経225ミニ 3月限 1747( 1675)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2100( 2100)
6月限 2( 2)
TOPIX先物 3月限 4293( 4293)
日経225ミニ 2月限 1815( 1815)
3月限 34346( 34346)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 137( 107)
TOPIX先物 3月限 256( 211)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 804( 804)
TOPIX先物 3月限 838( 838)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 68( 68)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7( 0)
6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 317( 317)
日経225ミニ 2月限 60( 60)
4月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
