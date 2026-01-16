外国証券 先物取引高情報まとめ（1月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12867( 10867)
6月限 99( 49)
TOPIX先物 3月限 20121( 19714)
日経225ミニ 2月限 7794( 6794)
3月限 165525( 165525)
4月限 54( 54)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9573( 9029)
6月限 159( 109)
TOPIX先物 3月限 18996( 18036)
日経225ミニ 2月限 5540( 5540)
3月限 105125( 105125)
4月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 751( 351)
TOPIX先物 3月限 9357( 471)
日経225ミニ 3月限 3487( 3487)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 670( 466)
TOPIX先物 3月限 8081( 4461)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 1939( 1939)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2076( 991)
TOPIX先物 3月限 6342( 5638)
日経225ミニ 2月限 68( 68)
3月限 8932( 8932)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1829( 1754)
TOPIX先物 3月限 4927( 3775)
日経225ミニ 3月限 4531( 4531)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3584( 3490)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 10446( 9994)
日経225ミニ 2月限 3187( 3187)
3月限 52073( 52073)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 602( 400)
TOPIX先物 3月限 1662( 851)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 632( 0)
TOPIX先物 3月限 1032( 616)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 310( 308)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 544( 544)
日経225ミニ 2月限 30( 30)
4月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 12867( 10867)
6月限 99( 49)
TOPIX先物 3月限 20121( 19714)
日経225ミニ 2月限 7794( 6794)
3月限 165525( 165525)
4月限 54( 54)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9573( 9029)
6月限 159( 109)
TOPIX先物 3月限 18996( 18036)
日経225ミニ 2月限 5540( 5540)
3月限 105125( 105125)
4月限 54( 54)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 751( 351)
TOPIX先物 3月限 9357( 471)
日経225ミニ 3月限 3487( 3487)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 670( 466)
TOPIX先物 3月限 8081( 4461)
日経225ミニ 2月限 1( 1)
3月限 1939( 1939)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2076( 991)
TOPIX先物 3月限 6342( 5638)
日経225ミニ 2月限 68( 68)
3月限 8932( 8932)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1829( 1754)
TOPIX先物 3月限 4927( 3775)
日経225ミニ 3月限 4531( 4531)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3584( 3490)
6月限 12( 12)
TOPIX先物 3月限 10446( 9994)
日経225ミニ 2月限 3187( 3187)
3月限 52073( 52073)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 602( 400)
TOPIX先物 3月限 1662( 851)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 632( 0)
TOPIX先物 3月限 1032( 616)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 310( 308)
6月限 9( 9)
TOPIX先物 3月限 544( 544)
日経225ミニ 2月限 30( 30)
4月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース