　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 12867(　 10867)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　99(　　　49)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 20121(　 19714)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　7794(　　6794)
　　　　　 　 　 3月限　　　165525(　165525)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　54(　　　54)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9573(　　9029)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 159(　　 109)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 18996(　 18036)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5540(　　5540)
　　　　　 　 　 3月限　　　105125(　105125)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　54(　　　54)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 751(　　 351)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9357(　　 471)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3487(　　3487)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 670(　　 466)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8081(　　4461)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1939(　　1939)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2076(　　 991)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6342(　　5638)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8932(　　8932)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1829(　　1754)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4927(　　3775)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4531(　　4531)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3584(　　3490)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10446(　　9994)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　3187(　　3187)
　　　　　 　 　 3月限　　　 52073(　 52073)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 602(　　 400)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1662(　　 851)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 632(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1032(　　 616)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 310(　　 308)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 9(　　　 9)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 544(　　 544)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　30(　　　30)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース