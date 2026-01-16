「日経225オプション」2月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
フィリップ証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3625円プット
取引高(立会内)
SBI証券 3( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万3750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 3( 3)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
JPモルガン証券 15( 15)
SBI証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
