「日経225オプション」2月限コール手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 4( 4)
SBI証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯5万4250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万4125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
JPモルガン証券 15( 15)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
株探ニュース