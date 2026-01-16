アパートの立ち退きの強制執行のため訪れた執行官ら2人が包丁で刺され、1人が死亡した事件。逮捕された男が家賃を数十万円、滞納していたとみられることがわかりました。

事件は東京・杉並区のアパートの立ち退きをめぐって起きました。

強制執行のため住人の部屋を訪れた東京地裁の執行官ら。

山本宏 容疑者

「これしか荷物がないので」

こう言って、住人の男は段ボールを持って出てきましたが、中にはガスボンベ数本が「シュー」という音をたて、黒い煙をあげながら入っていたということです。

執行官らは、その場を離れますが、その後、住人の男は執行官と保証会社の男性2人を包丁で次々と刺し、保証会社の小栗寿晃さん（61）が死亡しました。

警察官

「お名前は？」

山本容疑者

「山本宏」

警視庁はアパートの住人・山本宏容疑者（40）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。

亡くなった小栗さんを知る人

「黒のきちっとしたスーツで真面目な方だったから。挨拶をしたり世間話をしたり、すごく優しくて穏やかな人でした」

その後の捜査関係者への取材で山本容疑者は家賃を数十万円、滞納していたとみられることがわかりました。

山本容疑者

「自宅を追い出されると金もないし、自暴自棄になった」

動機について、こう話したという山本容疑者。

捜査関係者によりますと、山本容疑者は執行官らを刺した後に部屋に戻っていて、「火をつけて煙で死のうと思ったけど耐えられなかった」などと話しているということです。