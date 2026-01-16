TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÉñÂæ¡Ø¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¤µ¤ó¡¢º´Æ£Àµ¹¨¤µ¤ó¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
 

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶Ó¾ÐÄâËþÆ² ¡Û¡Ö¤³¤³¤ÇÇËÌç¤Ï·ù¡×ÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤ò»Õ¾¢¡¦»°Í·Äâ¹¥³Ú¤ËÊ¹¤«¤ìÈ¿¾Ê



º£ºî¤Ï¡¢Íî¸ì²È¤Î¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¤µ¤ó¤¬¡¢»Õ¾¢¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤òËÂ¤¤¤À½ñÀÒ¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥²¥Í¥×¥í¸å¤Î¼èºà²ñ¤Ë¤Ï¡¢ËþÆ²¤µ¤óÌò¤ÎÅÏÊÕ¤µ¤ó¤È¹¥³Ú¤µ¤óÌò¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ËþÆ²¤µ¤ó¤È¹¥³Ú¤µ¤óËÜ¿Í¤â»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

 



ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ï­à·Î¸Å´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Ç»Ì©¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿­á¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢­à·Î¸Å¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¹¥³Ú»Õ¾¢¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿­á¤È¡¢ºîÉÊÃæ¤Ç¤â¤½¤Î¹ë²÷¤µ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö»°Í·Äâ¹¥³Ú°ìÌç¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¥Ë¥ä¥ê¡£

­à¡ÊÌòºî¤ê¤Ë¡ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦°û¤ß²ñ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç±ã²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËþÆ²¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¤³¤ì¤òËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ...­á¤È¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ËþÆ²¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢­à¤Á¤ã¤ó¤ÈÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ËËþÆ²¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿­á¤È¡¢È±·¿¤Þ¤Ç¥­¥Ã¥Á¥ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤­¤¿¤È¤¤¤¦ÅÏÊÕ¤µ¤ó¡£ËþÆ²¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢­à½Ð²ñ¤¤¤ÏÌë¤ÎÈË²Ú³¹­á¤È¡¢¤é¤·¤µËþºÜ¤Î²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
 



¹¥³Ú¤µ¤ó¤Ï­à¡ÊÉñÂæ¤Î¡Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òº£ÆüÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ...¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¤¤È¤³¤Î¿Í¡ÊËþÆ²¤µ¤ó¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿­á¤È¡¢¡Ø¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉÔËþ´é¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¸å¤Ë¤Ï­àº£Æü¤Ï½éÆü¤À¤«¤é¶½Ê³¤·¤Æ¡¢¶äºÂ¤Ç2¸®¡¢º¬ÄÅ¤Ç1¸®¡¢ÆüËÜ¶¶¤Ç1¸®...Ä«µ¢¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¿²¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ­á¤ÈÂ³¤±¡¢ÍÛµ¤¤ËÂç¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤½¤ó¤Ê¹¥³Ú¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ï­à¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÊª»ö¤òÁ´¤Æ¹ÎÄê¤Ç¤­¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£Æ´¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¤¹­á¤È¡¢Í¥¤·¤µ°î¤ì¤ë¹¥³Ú¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¹¥³Ú¤µ¤ó¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä­àÍî¸ì²ñ¤Ç¤â¡Ö¹¥³Ú»Õ¾¢¤Î°­¸ý¤ò¸À¤¦¿Í¤¬°ìÀÚ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ­Ì¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¸µþ¶è³¦·¨¤Ç¤âÃ¯1¿Í¤¤¤Ê¤¤­á¤È¡¢¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

 



¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥Í¥×¥í¤Ç¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤Î²áµî¤ÎÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿ËþÆ²¤µ¤ó¡£­à»Õ¾¢¤Ï¥²¥Í¥×¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÈÖ¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¥¤­ÊüÂê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Ã¤È¡ÊÉñÂæÂµ¤ò¡Ë¸«¤¿¤é»Õ¾¢¤¬¤¤¤¿¡£ÏÃ¤ò¹­¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤³¤ÇÇËÌç¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç­á¤È¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÈ¿¾Ê¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û