¡ÖÀÐÀîÍ´´õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ì¡×¤â¤¦°ì¿Í¤Î¡ÈÍ¥ÅÍ¡É¤¬¡¢¿ÆÍ§¡¦¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤ËÂ÷¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥¨ー¥ë
¡¡º£Ç¯¤â1·î11Æü¤Þ¤Ç½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡ÊÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¹âÅù³Ø¹»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ç®Àï¤Î¿ô¡¹¤¬¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¹â¹»3Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¶¦¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È¤Îå«¤Ï°ìÀ¸¥â¥Î¡£ºòÇ¯12·î¤ËÂç³Ø¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤ò¼èºà¤·¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤¦´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Í¥¾¡¤·¤¿Áá°ðÅÄÂç¤ËÇÔ¤ì¤¿ÃæµþÂç¤Î¥»¥Ã¥¿ー¡¦髙¶¶Í¥ÅÍ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖºÇ¸å¡¢Àì½¤¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×
¡¡Àì½¤Âç¤Ë¤Ï¡¢ÆüÆî¿¶ÆÁ¹â»þÂå¤ËÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¤äËÙÆâÂç»Ö¡¢Ä®±ºÍÛ²ð¡¢¸åÇÚ¤Î¿¹ÅÄ·Ä¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢ÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â½é¤á¤Æ¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ê½àÍ¥¾¡¤Î¡Ë¹ñ»Î´Ü¤Ë¤âÆ±µéÀ¸¤È¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤Ç¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç»Ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ÃÈå¤È髙¶¶¤ÎÌ¾Á°¤ÏÆ±¤¸¡ÖÍ¥ÅÍ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ßÊý¤Ï¹ÃÈå¤Ï¡Ö¥Þ¥µ¥È¡×¤Ç髙¶¶¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥È¡×¡£2¿Í¤¬¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¡¢ÆüÆî¿¶ÆÁ¹â¤Ï½é¤Î½Õ¹â½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3²óÀï¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿½ÙÂæ³Ø±à¹â¤òÇË¤ë¶âÀ±¤ò¤¢¤²¡¢¥Ù¥¹¥È4¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ë²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹ÃÈå¤Ï¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«ー¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å±Ò¤Ç¤â¥ê¥Ù¥í¤È¸òÂå¤»¤º¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë½ÙÂæ³Ø±àÀï¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¿ï°ì¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¾å¤«¤é¼¡¡¹¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢1¿Í¤Ç42ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦³èÌö¤Ç¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡½ÙÂæ³Ø±à¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÈÄ¹2m¤Î¹ÃÈå¤Ë¥Ï¥¤¥Üー¥ë¤ò½¸¤á¤¿¤«¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¥»¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½é¤Ï³ëÆ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤È髙¶¶¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÌÂ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤ä¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¥Þ¥µ¥È¤¬¾è¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥µ¥È¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬¤º¤Ã¤È·è¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÂÍøÂçÉí¹â¤Ë¾¡Íø¤·¤Æ½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£½é¤á¤ÆÎ©¤Ã¤¿¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È¤Ç¤ÏÄÃÀ¾¹â¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¶¯Îõ¤Êµ²±¤ò½Õ¹â¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éÌó4Ç¯¤Î´Ö¤Ë¡¢¹ÃÈå¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢Âç³Ø3Ç¯¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¸½ºß¤ÏSV¥êー¥°¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜ¥¤¥ó¥«¥ì¤Ë¤Ï²¿¤È¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¡¢³«ËëÄ¾Á°¤ËÂç³Ø¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ÃÈå¤Ë²ñ¤Ã¤¿髙¶¶¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤Ë¥¬¥¿¥¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¹â¹»¤Î»þ¤è¤êÁ´Á³¥Ñ¥ïー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥µ¥È¤ÏÌÜÎ©¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø¤¢¡¢¹ÃÈå·¯¤¤¤ë¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¾éÃÌ¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥µ¥È¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤é²¶¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ä¤ó¡£Î¥¤ì¤ÆÎ¥¤ì¤Æー¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥Ð¥«¥Ð¥«¡Ù¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÎÏ¶¯¤¯¤Æ¡ª»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤¢¤é¤é¤é¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÎÏ¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±ー¡©¡Ù¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êá³Í¤µ¤ì¤¿髙¶¶¤Ï¹ÃÈå¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂ¾¥Áー¥à¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£¡ÖÀ³Ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¤º¤Ã¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Âç³Ø¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÂÐÀï¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£髙¶¶¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢9¿ÍÀ©¥Ð¥ìー¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢¤â¤¦¹ÃÈå¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Âç»Ö¤È¤«Â¾¤ÎÆ±µéÀ¸¤â¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ï¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¹ÃÈå¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡ÖÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤òÄ¶¤¨¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥«ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡Æ±µéÀ¸¤Î´üÂÔ¤È´õË¾¤âÇØÉé¤¤¡¢¹ÃÈå¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡£