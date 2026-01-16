政府が政治資金パーティーに関する大臣規範を改定し、政務3役による政治資金パーティーを事実上、全面禁止する方向で調整に入ったことが分かりました。

政治資金パーティーに関する大臣規範では、「国民の疑義を招きかねないような大規模なものの開催は自粛する」とされていますが、大臣による政治資金パーティーは度々おこなわれていて、「規範に抵触する」と指摘するケースが相次いでいます。

一方で、高市総理は去年、自身が大臣時代、「大臣規範に“大規模パーティーの基準”が金額なのか人数なのか書かれていないことが困った」と話し、今後、在り方の検討を進める考えを示しました。

こうした中、政府関係者によりますと、政府は大臣規範について、「政治資金の調達を目的とするパーティーの開催は自粛する。ただし、就任前に対価の支払が行われたものについては、この限りでない」と改定し、厳格化する方向で調整に入ったということです。

この改定により政務3役による政治資金パーティーは事実上、全面禁止となる方向です。

政府は20日にも、政治資金パーティーに関する大臣規範の改定について閣議決定したい考えです。