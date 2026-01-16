秦野市役所（資料写真）

任期満了に伴う秦野市長選は１８日、告示される。これまでに出馬表明したのは、いずれも無所属で、新人で元市職員の佐藤伸一氏（５８）、３選を目指す高橋昌和氏（６９）、新人で市議の伊藤大輔氏（４９）＝表明順＝の３人。市政の継続か刷新かを問う選挙は三つどもえの構図となりそうだ。投開票は２５日。

佐藤氏は「世代交代を求める声が多く聞こえてきた。市民の声を生かせる市政運営を」と前回に続き再挑戦。市民目線の行財政改革、市内での起業を促す「稼げる秦野」などの政策をアピールする。

高橋氏は中学校給食導入や産科有床診療所の誘致など２期８年の実績を強調。小田急線秦野駅北口の多世代交流施設整備による中心市街地のにぎわい創出、女性と子どもが住みやすいまちづくりなどを掲げる。

告示まで２０日を切って出馬を表明した伊藤氏は「現市政は人口減による税収減、人手不足などの課題に真正面に取り組んでこなかった」などと指摘。教育で選ばれる街を目指し、公教育への投資などを訴える。

昨年１２月１日現在の有権者数は１３万４０６７人（男６万６７３３人、女６万７３３４人）。