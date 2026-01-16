立憲民主党と公明党の新党結成により、石川県内の各政党関係者も対応を迫られています。超短期決戦の衆院選を控える中、石川県内への影響は…



16日午後。「新党は中道改革連合」



立憲民主党と公明党による新党の名称が決定。中道勢力を結集して、保守色を強める高市政権に対抗します。



石川3区選出の立憲民主党・現職、近藤和也衆院議員は、この新党に合流する考えを示しました。



立憲民主党・近藤 和也 衆院議員：

「人によっては選挙目当ての野合だと批判される方もいますので、今ところは正直わからない、不安な点も私も正直あります。個人的にいえば、石川3区は以前からどんな政党の人とも垣根を越えて頑張っていきましょうと、自民党支持者の皆さん、公明党支持者の皆さん、お力貸してくださいと言い続けていましたので、3区については、いい風が吹いても悪い風が吹いても、影響というのは読めないなと正直思います」





去年10月、自民党と公明党が、長年にわたる連立を解消してから3か月。国政選挙で対決してきた立憲との新たな枠組みについて、公明党の石川の組織は…公明党石川県本部・谷内 律夫 代表：「ずっと私も自民党さんの皆さんと一緒に、しっかりと戦わせていただいた。もう一方では、立憲さんとは全然ご縁がなく、当然なくて、そうした中での一緒になるという話ですから、なかなか戸惑いもありますし、そんな簡単にはいかないなと」自民党石川県連の幹部も動きづらさを懸念します。自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：「(動きづらさは)それはある程度、あると言わざるを得ないと思います。もちろん全く影響なしとはしませんけれど、私は長年のある種の、それぞれの立場立場で、友情というものを信じてやっていきたい」一方、新党には参加しないのが国民民主党。石川1区の現職は…国民民主党・小竹 凱 衆院議員：「選挙のための塊を作ったというふうにしか、有権者には映らないんじゃないかなと思っています。戦い方は変えるつもりもありませんし、その上で石川1区で私はやっていくと決めた以上は、まずは党の政策的な部分と個人のパーソナル部分をしっかり評価していただいて、応援していただければというふうに思っています」ただ、注目されるのは、国民と立憲との候補者調整です。立憲の野田代表は、小選挙区での現職優先を発言。しかし、立憲石川県連の近藤代表は、国民の現職・小竹氏のいる石川1区で、前回落選した荒井氏を公認申請しています。この対応について、国民の玉木代表は…国民民主党・玉木 雄一郎 代表：「ぶつけないということを党の代表がおっしゃった翌日に、ぶつけるっていうことなんで、約束は守らないんだなと思いましたけれども」この発言に対し、16日朝。立憲民主党・野田 佳彦 代表：「急に新党を作ったら、どんどん当てるってことは基本的にないです。玉木さん勘違いされて、われわれがどっかでぶつけたような動きをおっしゃって、懸念を示されて、事実はないんです」新党結成後も候補者調整の方針に変更はないとしました。超短期決戦が見込まれる解散総選挙、情勢は混とんとしています。