¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¡ãKOBE MUSIC COMMONS¡ä¡¢º´Ìî¸µ½Õ¤äÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢HY¤Ê¤ÉÁ´7ÁÈ+DJ2ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡×
2025Ç¯12·î30Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¿À¸ÍGLION ARENA KOBE¤Ë¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOBE MUSIC COMMONS 2025 supported by ¥¹¥Þ¥ì¥¸¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê²»³Ú¤¬ºÌ¤ë¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤ëÆ±²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡ãKOBE MUSIC COMMONS 2025¡ä¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿À¸Í¤ÎºÇ¿·¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢TOTTEI¤ËºòÇ¯½Õ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿GLION ARENA KOBE¡£Âè1²ó¤È¤Ê¤ëÆ±²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥°¥Ã¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò¶Á¤«¤»¤ë7ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Å¾´¹Ãæ¤Î¥í¥Ó¡¼¤Ç¤â2ÁÈ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬DJ¤ÇÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¤Û¤«¡¢²ñ¾ì³°¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹¤¬ÊÂ¤Ö¡È¿À¸Í¡¦»°µÜ Ì¾Å¹²£Ãú Æù¿ä¤·º× in TOTTEI¡É¤ò¼Â»Ü¡£17:00¤«¤é¤Ï¡È¿À¸ÍTOTTEI¥¤¥ë¥ß¥Ê¥¤¥È¡É¤Î¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¤¬TOTTEI PARKÎÐ¤ÎµÖ¤Ç¤¤é¤á¤¯¤Ê¤É¡¢¤ª³Ú¤·¤ßËþºÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÚHY¡Û
³«±éÄê¹ï11:00¡¢¡ãKOBE MUSIC COMMONS¡ä¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏHY¡£¡Ö¥¤¡¼¥ä¡¼¥µ¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥¤¥µ¡¼¤Î³Ý¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤é¤ÎÃÏ¸µ¡¦²Æì¤ÎÉ÷¤ò¿À¸Í¤Ë¿á¤È´¤±¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢º£²¿»þ¡©¡×¤È¿·Î¤(Vo&G)¤¬¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö11:00¡×Æ±ÍÍ¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¨È¿±þ¡£²ñ¾ì¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤¤¤Ì¡×¤Ø¡£Á´°÷¤ÇÍÙ¤ë¡È¤¤Î¤³¤¤¤Ì¥À¥ó¥¹¡É¤Ë¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¡Öµ¢¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï»°Àþ¤ÈÎ°µåÂÀ¸Ý¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÇ¾Î¢¤Ë²Æì¤Î·Ê¿§¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¿·Î¤¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÎø¤ò¤·¤Æ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬Ì¾¶Ê¤ÎÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤®¡¢¼¡Âè¤Ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÊÑÍÆ¡£¤¸¤ï¤ê¤È¶»¤òÄù¤á¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢°ìµ¤¤Ë¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÌÀÆü¼ï¡Á¥¢¥·¥¿¥Í¡Á¡×¤È¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Ó¡¼¥Á¡×¤Ç¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¼êÇï»Ò¤âÆ±»þ¤Ë¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡£Â¿¤¯¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À²Î¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¶Ê¤¢¤ë¤Í¡£Ä°¤«¤Ê¤¤¤Èµ¢¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡ª¡×(¿·Î¤)¤È¤¯¤ì¤Ð¡¢ÌÄ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö366Æü¡×¤À¡£Èô¤ÓÀÚ¤ê¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥é¥¹¥È¥½¥ó¥°¤Ï´ÑµÒ¤ÎÎÞÁ£¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»É·ã¤·¡¢Á´7¶Ê¤ò¤¸¤ï¤ê¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡ÚSIRUP¡Û
Ç¯Ëö¤é¤·¤¯¹ë²Ú¤Ë¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò°ú¤Ï¢¤ì¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é¶ÊÌ¾¤è¤í¤·¤¯¡ÖKIRA KIRA¡×¤Ç¥¥é¥¥é¤È¤´µ¡·ù¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¥¤¥Ö¥Û¡¼¥ó¤â¹â¤é¤«¤ËÌÄ¤ê¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤ß¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë&¥é¥Ã¥×¤Ç¡ÖNeed You Bad¡×¡ÖSuperpower¡×¤ÈÏ¢¤Í¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃæÈ×¤Ï¡ÖLOOP¡×¤Ê¤É3¶Ê¤Ç´Å¤¯¿¼¤¤Ìë¤Ø¡£¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¼¾ÅÙ¤âÇ´ÅÙ¤â¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ÏÇ®¤âÀÅ¼ä¤â¤â¤¿¤é¤·¡¢´ÑµÒ¤ÎÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¡£
ÅÓÃæ¤ÎMC¤Ï¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿À¸Í¤Î»×¤¤½Ð¤â´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¸ì¤ê¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»þ´Ö¡£¤¹¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£È¯»¶¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¡ÖNo Stress¡×¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¥°¥Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¡¢¡ÈÁû¤¬¤·¤¤Kobe¤ÎÌë¤ò¡É¤È¥¢¥É¥ê¥Ö¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤ËMC¤Ç¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È2026Ç¯¤Î´õË¾¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¡ÖYour Love¡×¤ÇÂç²òÊü¡£¼¡¤Î¡ÖSWIM¡Ù¡×¤Ï¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¿Í¡¹¤Î¼ê¤¬¿¤Ó¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖDo Well¡×¤òÅê²¼¤¹¤ì¤Ð¤Þ¤µ¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¤¤â³Ú¤·¤²¤Ê¾å¡¢¥·¥ã¥¦¥È¤âßÚÎö¤·¤Æ¥¯¥é¥Ã¥×¤âÆÃÂç¤À¡£Â©¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢ºÇ½ª¤Ï¡Öº£Ìë¡×¤ÎÈþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤ËÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤ò¤Î¤»¤Æ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡£SIRUP¤Ï¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤È¸÷¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡Û
¿À¸Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê¡£¸«¤¨¤Ê¤¤Àã¤ò¹ß¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖA winter fairy is melting a snowman¡×¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤ò¼ê¤ËÍÙ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¾ì¤¬µÞÂ®¤Ë²Ú¤ä¤°¤¬¡¢Ä¾µå¥í¥Ã¥¯¤Î¡ÖBEAT¡×¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¡Ö¥ê¥ë¥é ¥ê¥ë¥Ï¡×¤ÈÊÂ¤Ù¤ÆÂ¿ÌÌÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¥«¥¨¥é¼«¿È¤¬¤«¤ÌÄ¤é¤¹¥®¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç¤â¡¢²ñ¾ì¤¬¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö12·î30Æü¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç(¤³¤³¤Ë)¡© »ä¤Ë²ñ¤¤¤Ë¡© ºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥È¡¼¥¯¤Ç¤â´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¶¯¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·¯¤Î»±¡×¡¢¤½¤·¤ÆÅß¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖSnowdome¡×¤Ø¡£´¨¤µ¤Î¤Ê¤«¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Æ©¤ÄÌ¤ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤âºÇ¹â¤À¡£
ºÆ¤Ó¤ÎMC¤â¾Ð¤¤Â¿¤á¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¤¤è¤¤¤è½ªÈ×¤Ø¡£¾×Æ°¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖKEKKO¡×¤Ç¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò²ò½ü¤·¤¿¤é¡¢¡ÖTODAY IS A NEW DAY¡×¤ÏÀÚ¤ìÌ£¤è¤¯¥Ï¥¤¥«¥í¥ê¡¼¡£Å·¤ò»Ø¤µ¤·²Î¤¦»Ñ¤ò¹ï¤à¤âÈþ¤·¤¤¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖButterfly¡×¤òÀ¶¤é¤«¤Ë¹¤²¡¢Á´°÷¤Ç¡È¥é¥é¥é¡É¤ÈÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ1Ç¯¤Îµ²±¤ò¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤â¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢»ä¤â¤ß¤ó¤Ê¤â¡£ÍèÇ¯¤â¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶ÊÃæ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤ËÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚKREVA¡Û
¡ÖNo Limit¡×¡Ö´ð½à¡×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤Î¤Ã¤±¤«¤é¶¸¤ª¤·¤¤¡£¥é¥Ã¥×¤â¥¹¥È¥í¥Ü¤âÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤ë¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬²¶¤Ê¤Î¡£¿ÍÀ¸¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤Ø¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Î¤»¤ÆÀ÷¤ß¤ë¥ê¥ê¥Ã¥¯¤òÆÏ¤±¤ì¤Ð¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¼ê¤Ï¤º¤Ã¤È·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è feat.SONOMI¡×¤Ç¥á¥í¥¦¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊÑ¤¨¡¢SONOMI¤È2¿Í¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò¸þ¤±¤Æ²ÎÀ¼¤ò½¦¤¦¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡ÖÂè1²óÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡È¤¢¤ó»þ¤ÎKREVA¸«¤¿¡ª¡É¤Ã¤Æ¸å¡¹¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÏIZUKO? ¡×¤È¡ÖC¡Çmon, Let¡Çs go¡×¤Ç²ñ¾ì¤¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥¿¥¤¥à¤Ø¡£¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤ªÁ°¤é¼¡Âè¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤ê¡¢¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ä¥Ð¥ó¥É¤Î¥½¥í¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤É¤³¤í¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£
¾ìÆâ¤ÎÇ®¤ò¹â¤á¤Æ¡¢»Ä¤¹¤Ï¡ÖExpert¡×¡Ö²»¿§¡×¡Ö¥¤¥Ã¥µ¥¤¥¬¥Ã¥µ¥¤¡×¤Î3¶Ê¡£¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤ä¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤ÊÀûÎ§¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¿ÀÀ»¤Ê¶õµ¤´¶¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç´ÑµÒ¤òÅ£¤Å¤±¤Ë¤·¡¢Ìó45Ê¬´Ö¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÂçÃÄ±ß¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡Úº´Ìî¸µ½Õ & THE COYOTE BAND¡Û
ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò²á¤®¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º´Ìî¸µ½Õ¤È¡¢¸½ºßÈà¤¬³èÆ°¤¹¤ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤ÎTHE COYOTE BAND¤À¡£
¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ÈÇ¯¤ÎÀ¥¤Î½Ëº×´¶¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë¶Á¤¯¡ÖYoungbloods¡×¤ÇÁÖ²÷¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÆÄêµÁ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ø¡£J-ROCK¤ÎÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¥ï¡¼¥É¤¬Âç¶õ´Ö¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤ê¡¢Ìµ¿ô¤Î·ý¤òÆÍ¤¾å¤¬¤ë¡£¡ÖLa Vita è Bella¡×¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤¬²ñ¾ì¤ò¹¬¤»¤ËÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¥í¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¡ÖENTERTAINMENT! ¡×¤Ê¤É¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢È¯¡£·Ú¤ä¤«¤Ë¤â½Å¸ü¤Ë¤â¡¢»þÂå¤È¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¥í¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÂ³¤¤¤ÆÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌ¾¶Ê¡ÖSOMEDAY¡×¤À¡£¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤ÎÀûÎ§¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤Î·ý¤¬ÎÏ¶¯¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¾ìÆâºÇ¹âÄ¬¡¢¤È»×¤¤¤¤äÄÉ¤¤¤¦¤Á¤ò³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÌóÂ«¤Î¶¶¡×¤È¡Ö¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¶Ê¥é¥Ã¥·¥å¡£Ê¨Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬²Î¤ò¸ý¤º¤µ¤ß¡¢¡Ö¥æ¡¼¥é¥Ö¥ß¡¼¡ª¡×¤È¡Ö¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹Âç¤Ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¿´¤òÄÌ¤ï¤¹¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚChara¡Û
ÍÙ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Chara¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë&¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò²¹¤á¡¢½é¤ÃÃ¼¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡×¤òÈäÏª¡£¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¥³¥±¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê²ÎÀ¼¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥È¤ò¼ÍÈ´¤¯¡£
Í¯¤¾å¤¬¤ë´¿À¼¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤ÎÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÇ¯Ëö(¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ë¤Ï)Íè¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈChara¡£Â³¤¯¡ÖËÍ¤Ï»ÄÁü¡×¤Ç¤ÏÉâÍ·´¶¤òº®¤¼¤Ä¤Ä¡¢¡ÖAŽ¥OŽ¥U¡×¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥ô¥£¤Ë¡£Æ±¶Ê¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£Ä¾¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Chara¤Î¾®°ËâÅª¤ÊÇË²õÎÏ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤·¤Þ¤Î¥Ð¥ó¥Ó¡×¤ÇÀª¤¤¤òÁý¤·¡¢¥ß¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ë¡¢Chara¤Î¤³¤È¡©¡×¤È¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÊü¤Ä¡ÖJunior Sweet¡×¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤À¡£
¤³¡Ö¿·¶Ê¤ò²Î¤¦¤è¡×¤È¡ÖLush Life¡×¤Ø¡£ÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤²»Áü¤¬»þ¤ò»ß¤á¡¢¡ÖSwallowtail Butterfly ¡Á¤¢¤¤¤Î¤¦¤¿¡Á¡×¤Ç¿¼Ê¥¤Ø¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î±éÁÕ¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Í¾±¤¤Ë¿»¤é¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚOriginal Love¡Û
¥È¥ê¤ÎOriginal Love¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¶Ê¡ÖMillion Secrets of Jazz¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¾®µ¤Ì£¤è¤¯¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖMusic, Dance & Love¡×¤ÇÃå²Ð¡£Ç÷ÎÏ¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¤¬ÂÎ¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¸ÝËì¤ò¶¯¤¯»É·ã¡£¡Ö¿À¸Í¡ª¡×¤ÎÒöÓ¬¤âÁá¡¹¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÀÜÊ kiss¡×¤Ï¡¢¥µ¥Ó¤Î»Ï¤Þ¤ê¤«¤éÂç´¿À¼¤¬È¯À¸¤·¡¢¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê²ÎÀ¼¤Ë²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙ¤Ï¾å¾º¤¹¤ë¡£¼ª¿´ÃÏ¤Ï¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¹ì¤¤¤¿¡£·Ú²÷¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬Í¯¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥£¥¨¥¹¥¿¡×¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¾Ç¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤òÄ°¤«¤»¤¿¡Öbless you¡ª¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖI WISH¡×¤Î¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ó¡¼¥È¤Ë¤Î¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È»þ¤ò·Þ¤¨¡¢´ÑµÒ¤¬¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖËþ¥¿¥ó¤Î¥½¥¦¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤Î¤»¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦MC¤«¤é¥é¥¤¥ÖÄêÈÖ¶Ê¡ÖThe Rover¡×¤Ø¡£Í·¤Ó¿´¤¢¤ëÅ¸³«¤â¥¢¥¸¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁýÎÌ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÌë¤ò¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡×¤Ç¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÆÍÆþ¡£ÅÄÅç¤¬¡Ö²Î¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ê¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ÏÁ´Éô¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ù¤¯¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ø¡£³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¡ãKOBE MUSIC COMMONS 2025¡ä¤¬Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡ÚËë´Ö¡Û
¤Ê¤ªËë´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°È¾¤ÏÀ¾»û¶¿ÂÀ(NONA REEVES)¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤ÏÅÄÃæÃÎÇ·(FPM)¤¬¥í¥Ó¡¼¤ÇDJ¤òÌ³¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¿Í¡¹¤òÍÙ¤é¤»¤¿¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏKiss FM KOBE¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ë¡¼ÀîÅÄ°ìµ±¤ò»Ê²ñ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥°¥ë¥á¾ðÊó¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¡£
¤µ¤é¤Ë½ª±é¸å¤Ë¤ÏÂçÃêÁª²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ìó9»þ´ÖÈ¾¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤ÎÍ¥Àè¥¨¥ê¥¢¤âÀèÊý¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î´ÑÍ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£Ï·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¡¢¾å¼Á¤Î²»³Ú¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãKOBE MUSIC COMMONS¡ä¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î³«ºÅ¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
