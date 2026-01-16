突如沸き上がった衆議院の解散。超短期の決戦へ向け、実際の選挙準備にあたる石川県内の自治体の職員からは、戸惑いの声が聞こえています。



金沢市の選挙管理委員会を訪れると…



「お待ちください」「わたし？」「はい、チラシまく件」



電話対応に引っ切りなしの職員たち。



選管の職員は：

「ちょっと、一部投票所が変わるので。それに関する案内チラシをお送りしますので、お願いします。という電話」

他部署からの応援職員も入って、急ピッチで準備が進められていました。



応援の職員は：

「選挙管理委員の本部の方に携わるのは初めて。右も左も分からない状態から何とかっていう状態です」



投票所の調整に始まり、印刷業者の手配など、衆院選だけではなくその後に続く知事選、市長選と、立て続けの選挙対応に大わらわ。



金沢市選挙管理委員会・松本 明 書記長：

「急な選挙でもありますし、市長、知事選を控えておりましたので、日程的には厳しいような状況で、いろいろな対応しているんですけども、やっぱり期日が迫るにつれて、休日に出勤していただくといけなくなることも多々出てくると思っております」



同じく、市長選を控える輪島市。

聞こえてきたのは、衆議院選挙の日程が定まらないことへの不安の声でした。



輪島市選挙管理委員会事務局・坂本 修 書記長：

「(Q. 今の段階では動くに動けない？) そうですね、日程が確定していないというところで、両方の日を想定して、今、準備を進めているというようなところですね」



現在想定されているのは、2月8日と15日の2つの投開票日。



そのため、投票所の予約やポスター設置場所の許諾などを二重で行う必要があるといいます。



輪島市選挙管理委員会事務局・坂本 修 書記長：

「各職員、震災対応などもございますが、取りあえず選挙を重視していただくようにお願いをしているところです」



永田町で吹いた風は、衆院選後にも選挙を控えた石川県内では、強風となって自治体職員に吹き付けていました。

