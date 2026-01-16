『木挽町のあだ討ち』渡辺謙、瀬戸康史、滝藤賢一らが芝居小屋に生きる個性豊かなキャラを体現 場面写真解禁
柄本佑が主演する映画『木挽町のあだ討ち』より、渡辺謙、瀬戸康史、滝藤賢一らが演じる、芝居小屋に生きる個性豊かなキャラクターを捉えた場面写真が解禁された。
【写真】『木挽町のあだ討ち』新規場面カットが多数公開
永井紗耶子の同名時代小説を映画化する本作は、芝居小屋を舞台に、あだ討ちの裏に隠された真実を描く江戸ミステリー。
主演の柄本佑は、あだ討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎を演じる。共演として、渡辺謙が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を演じる。あだ討ちを遂げた若者・菊之助には長尾謙杜、主人を殺した男・作兵衛には北村一輝。そして、瀬戸康史、滝藤賢一、山口馬木也、愛希れいか、イモトアヤコ、野村周平、高橋和也、正名僕蔵、石橋蓮司、沢口靖子らのキャストが集結した。監督・脚本は、時代劇の名手・源孝志が務める。
今回解禁されたのは、芝居小屋・森田座でそれぞれの役割を担う人々を捉えた場面写真。篠田金治（渡辺謙）、木戸芸者の一八（瀬戸康史）、立師・相良与三郎（滝藤賢一）、元女形の衣裳方・芳澤ほたる（高橋和也）、小道具方・久蔵（正名僕蔵）らの姿が切り取られている。
森田座では、それぞれの職人が分業で芝居を支えており、その中心にいるのが、座付作者の首席として芝居の筋立てや台詞を書き上げる篠田金治（渡辺謙）だ。芝居小屋にかかる演目の方向性を定める、いわば脚本家の立場として、舞台全体の骨格を担っている。
木戸芸者の一八（瀬戸康史）は、芝居小屋の入口に立ち、名調子の口上で客を呼び込む役割を担う。芝居小屋の賑わいを生み出している。
立師の相良与三郎（滝藤賢一）は、斬り合いや捕り物といった芝居の見せ場を形づくる職人。かつては道場の師範代を務めたほどの腕前を持っており、舞台の脇では大部屋役者たちに刀の振り方や所作を指導している。
衣裳方の芳澤ほたる（高橋和也）は、孤児として路頭に迷っていたところを初代に拾われ、二代目を継いだ元女形。森田座の奥の部屋で針仕事に励み、演者たちの衣裳を担当。面倒見のよい人柄で、初代の形見である赤い振袖を大切に守り続けている。
小道具方の久蔵（正名僕蔵）は、無口ながらも腕利きの細工職人として知られ、金治に名人と称される存在。歌舞伎の小道具にとどまらず、浄瑠璃人形まで手がける確かな技を持ち、精巧な作り物で芝居の世界を陰から支えている。
江戸歌舞伎も大きな見どころの一つである本作。場面写真には、「仮名手本忠臣蔵」や「京鹿子娘道成寺」といった歌舞伎を代表する演目の場面も収めており、森田座で上演されていた演目の一端を垣間見ることができる。歌舞伎指導や長唄・囃子監修といった歌舞伎のプロが集結し、江戸時代の歌舞伎をリアルに再現している点にも注目だ。
物語では、そんな芝居小屋に、仇討ちの当事者である菊之助（長尾謙杜）が姿を現したことで、森田座の静かな日常が大きく揺らぎ始める。彼との出会いをきっかけに、やがて物語は思いもよらぬ方向へと動き出していき…。江戸・木挽町を舞台に、人々の役回りと想いが交錯し、ひとつの真実へと近づいていく極上のエンターテインメント・ミステリーに期待したい。
映画『木挽町のあだ討ち』は、2月27日より全国公開。
