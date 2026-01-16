与田祐希、齋藤飛鳥から“お年玉”をもらう「一生大事にする！」 ファン驚き「お年玉もらっただと…」
元乃木坂46の与田祐希が16日、インスタグラムを更新。同じく元乃木坂46の齋藤飛鳥から“お年玉”をもらったことを明かし、ファンの間で反響を呼んでいる。
【写真】与田祐希が齋藤飛鳥からもらったお年玉
与田は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、和柄のポチ袋の写真を投稿。「お年玉！！ うれしい一生大事にする！ 私が使う生涯最後のお金にしよう」とつづり、贈り主が齋藤であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「与田ちゃん、飛鳥ちゃんにお年玉もらっただと…」「飛鳥ちゃんからお年玉もらえる与田ちゃんすごい」「卒業しても仲良しなのが嬉しい」といった声が相次いでいる。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
【写真】与田祐希が齋藤飛鳥からもらったお年玉
与田は自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、和柄のポチ袋の写真を投稿。「お年玉！！ うれしい一生大事にする！ 私が使う生涯最後のお金にしよう」とつづり、贈り主が齋藤であることを明かした。
この投稿に、ファンからは「与田ちゃん、飛鳥ちゃんにお年玉もらっただと…」「飛鳥ちゃんからお年玉もらえる与田ちゃんすごい」「卒業しても仲良しなのが嬉しい」といった声が相次いでいる。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）