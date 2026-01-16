■21thアルバム『smile』

2026年2月11日(水/祝)発売

予約リンク：https://imaimiki.lnk.to/smilePR

【初回限定盤A(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69376 8,800円(税込)

【初回限定盤A(CD＋DVD)】

TYCT-69377 8,800円(税込)

▶Blu-ray or DVD：全国12公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録

【初回限定盤B(CD＋Blu-ray)】

TYCT-69378 8,800円(税込)

【初回限定盤B(CD＋DVD)】

TYCT-69379 8,800円(税込)

▶Blu-ray or DVD：全国22公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞から2024年11月3日の東京Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録

【通常盤(CD)】

TYCT-60258 3,630円(税込)

▼CD収録曲

01 Because of you

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：梅掘 淳, 佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：なかむらしょーこ

Guitar & Chorus：布袋寅泰

Keyboard：佐藤 準

Chorus：今井美樹

Programming：梅掘 淳, 山崎哲雄

02 青空とオスカー・ピーターソン

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：河野 圭

Drums：石若 駿

Bass：なかむらしょーこ

Guitar：真壁陽平

Chorus : 布袋寅泰, 今井美樹

Keyboard & Programming：河野 圭

Strings：吉田篤貴Emo strings

1st Violin：吉田篤貴, 金子由衣, 沖増菜摘

2nd Violin：伊藤彩, 三國茉莉, 廣田碧

Viola：三品芽生, 世川すみれ

Cello：内田麒麟

03 One more smile

作詞：岩里祐穂

作曲：布袋寅泰

編曲：佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：高水健司

Electric Guitar：今 剛

Acoustic Guitar：古川昌義

Keyboard：中西康晴

Piano：佐藤 準

Flugelhorn：鈴木正則

Chorus：優河, 布袋寅泰

Programming：村原康介

04 私のアリア

作詞：布袋寅泰

作曲・編曲：諸見里 修

Drums：荒山 諒

Wood Bass：勝矢 匠

Guitar & Mandolin：内田康平

Piano & Programming：諸見里 修

1st Violin：島内晶子

2nd Violin：島田光理

Viola：世川すみれ

Cello：稲本有紗

Oboe：荒木奏美

French Horn：上間善之

05 美しい場所 〜Final Destination〜

作詞・作曲：さだまさし

編曲：倉田信雄

Drums：古田たかし

Bass：根岸孝旨

Guitar：黒田晃年

Piano：倉田信雄

Violin & Chorus：さだまさし

Guitar & Chorus：布袋寅泰

Strings：JOEストリングス

1st Violin：加藤JOE, 押鐘貴之, 岡部憲, 藤堂昌彦, 牛山玲名, 長崎真音

2nd Violin：加藤亜紀子, 伊能修, 藤家泉子, 松本亜土, 福井啓太, 杉山由紀

Viola：榎戸崇浩, 古川原裕仁, 渡部安見子, 桑田穣

Cello：岩永知樹, 木村隆哉

さだまさし by the courtesy of Victor Entertainment, Inc.

06 Silent Dancer

作詞・作曲・編曲：布袋寅泰

Drums：山木秀夫

Bass：なかむらしょーこ

Guitar, Piano, Chorus & Whistle：布袋寅泰

Chorus：今井美樹

Programming：岸 利至

07 あの頃の自分

作詞・作曲：布袋寅泰

編曲：佐藤 準

Drums：山木秀夫

Bass：高水健司

Guitar：今 剛

Keyboard：中西康晴

Programming：村原康介

Strings：クラッシャー木村ストリングス

1st Violin：クラッシャー木村, 西野絢賀

2nd Violin：石亀協子, 矢野小百合

Viola：三木章子

Cello：結城貴弘

08 ワンマイル

作詞・作曲：川江美奈子

編曲：河野 圭

Drums & Percussion：朝倉真司

Bass：越智俊介

Guitar：真壁陽平

Keyboard & Programming：河野 圭

Chorus arrangement & Chorus：川江美奈子

Tenor Saxophone：副田整歩

Flugelhorn：吉澤達彦

Trombone：石川智久

09 VOICE

作詞：岩里祐穂

作曲：カワノミチオ

編曲：河野 圭, 布袋寅泰

Drums：朝倉真司

Bass：越智俊介

Guitar & Mandolin：真壁陽平

Electric Guitar：布袋寅泰

Piano & Organ : 河野 圭

Chorus：優河

10 Life is a journey

作詞・作曲：川江美奈子

編曲：河野 圭

Drums：鶴谷智生

Bass：なかむらしょーこ

Guitar：黒田晃年

Piano：河野 圭

Strings：吉田篤貴Emo strings

1st Violin：吉田篤貴, 梶谷裕子, 沖増菜摘

2nd Violin：山本大将, 三國茉莉, 廣田 碧

Viola：大嶋世菜, 世川すみれ

Cello：内田麒麟

▼初回限定盤A Blu-ray or DVD収録

＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞

01 幸せになりたい

02 彼女とTIP ON DUO

03 SATELLITE HOUR

04 あこがれのままで

05 Miss You

06 あなたがおしえてくれた

07 Goodbye Yesterday

08 愛の詩

09 年下の水夫

10 海辺にて

11 re-born

12 祈り

13 Anniversary

14 DRIVEに連れてって

15 微笑みのひと

16 雨にキッスの花束を

17 瞳がほほえむから

18 PRIDE

19 新しい街で

20 PIECE OF MY WISH

▼初回限定盤B Blu-ray or DVD収録

＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞

01 瞳がほほえむから

02 微笑みのひと

03 ふたりでスプラッシュ

04 Lluvia

05 memories

06 Blue Moon Blue

07 海辺にて

08 あなたがおしえてくれた

09 野性の風

10 Miss You

11 雨のあと

12 Ruby

13 Bluebird

14 どしゃ降りWonderland

15 雨にキッスの花束を

16 幸せになりたい

17 Pray

18 Goodbye Yesterday

19 PIECE OF MY WISH

20 PRIDE

●全形態共通シリアルナンバー封入特典

・A賞：2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付。受付詳細は後日発表。

・B賞：サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜 100名様。※ポスターに直筆でサインし、お客様のお名前を入れてプレゼントいたします。

●店舗別オリジナル特典

・Amazon.co.jp:メガジャケ

・楽天ブックス：アクリルコースター

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・TOWER RECORDS：A4クリアファイル

・HMV：CDサイズステッカー

・TSUTAYA：ポストカード

・その他一般店舗：ポスター(B2サイズ)

■「青空とオスカー・ピーターソン」配信

配信リンク：https://imaimiki.lnk.to/aozoratoPR

うた：今井美樹

作詞：岩里祐穂 作曲：布袋寅泰 編曲：河野圭