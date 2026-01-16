今井美樹、歌手デビュー40周年記念ツアー＜smile＞を5月より開催
2026年に歌手デビュー40周年を迎える今井美樹が2月11日、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』をリリースする。これに伴って5月より開催される全国ツアー＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞の詳細が発表となった。
＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞は、5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホールを皮切りに、8月6日の東京国際フォーラム ホールAまで、全国23ヶ所全25公演をまわるもの。なお、アルバム『smile』には封入特典として、ファンクラブ先行に次ぐ“プレミアム・リザーブチケット先行抽選受付”用シリアルナンバーが封入される。
さらに、アルバム『smile』リリースに先駆けて、本日より特設サイトがオープンした。アルバムやツアー情報はもちろん、アルバム参加ソングライター、アレンジャー、ミュージシャン、エンジニアからのコメントや、今井美樹へのロングインタビュー記事などが公開されるとのことだ。
■＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞
5月16日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール
5月17日(日) 神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホール(秦野市文化会館)
5月22日(金) 長崎・アルカスSASEBO 大ホール
5月24日(日) 福岡・福岡市民ホール 大ホール
5月30日(土) 岡山・倉敷市民会館
5月31日(日) 広島・ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ 大ホール
6月04日(木) 神奈川・カルッツかわさき ホール
6月06日(土) 山形・やまぎん県民ホール 大ホール
6月10日(水) 北海道 ・カナモトホール(札幌市民ホール)
6月13日(土) 大阪・フェスティバルホール
6月14日(日) 大阪・フェスティバルホール
6月20日(土) 福井・フェニックス・プラザ エルピス大ホール
6月21日(日) 石川・本多の森 北電ホール
6月26日(金) 大分・iichiko総合文化センター iichikoグランシアタ
6月28日(日) 熊本・熊本城ホール メインホール
7月04日(土) 静岡・アクトシティ浜松 大ホール
7月05日(日) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
7月11日(土) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月12日(日) 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
7月18日(土) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール)オレンジホール
7月20日(月/祝) 香川・サンポートホール高松 大ホール
7月25日(土) 宮城・仙台サンプラザホール
7月26日(日) 岩手・奥州市文化会館Zホール
8月20日(日) 東京・Bunkamura オーチャードホール
8月06日(木) 東京・東京国際フォーラム ホールA
▼チケット
全席指定 11,000円(税込)
※3歳以上有料
※3歳未満でも座席が必要な場合は有料
■21thアルバム『smile』
2026年2月11日(水/祝)発売
予約リンク：https://imaimiki.lnk.to/smilePR
【初回限定盤A(CD＋Blu-ray)】
TYCT-69376 8,800円(税込)
【初回限定盤A(CD＋DVD)】
TYCT-69377 8,800円(税込)
▶Blu-ray or DVD：全国12公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞から2023年12月1日のTACHIKAWA STAGE GARDENのライブ映像を全曲収録
【初回限定盤B(CD＋Blu-ray)】
TYCT-69378 8,800円(税込)
【初回限定盤B(CD＋DVD)】
TYCT-69379 8,800円(税込)
▶Blu-ray or DVD：全国22公演のホールツアー＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞から2024年11月3日の東京Bunkamuraオーチャードホールのライブ映像を全曲収録
【通常盤(CD)】
TYCT-60258 3,630円(税込)
▼CD収録曲
01 Because of you
作詞：岩里祐穂
作曲：布袋寅泰
編曲：梅掘 淳, 佐藤 準
Drums：山木秀夫
Bass：なかむらしょーこ
Guitar & Chorus：布袋寅泰
Keyboard：佐藤 準
Chorus：今井美樹
Programming：梅掘 淳, 山崎哲雄
02 青空とオスカー・ピーターソン
作詞：岩里祐穂
作曲：布袋寅泰
編曲：河野 圭
Drums：石若 駿
Bass：なかむらしょーこ
Guitar：真壁陽平
Chorus : 布袋寅泰, 今井美樹
Keyboard & Programming：河野 圭
Strings：吉田篤貴Emo strings
1st Violin：吉田篤貴, 金子由衣, 沖増菜摘
2nd Violin：伊藤彩, 三國茉莉, 廣田碧
Viola：三品芽生, 世川すみれ
Cello：内田麒麟
03 One more smile
作詞：岩里祐穂
作曲：布袋寅泰
編曲：佐藤 準
Drums：山木秀夫
Bass：高水健司
Electric Guitar：今 剛
Acoustic Guitar：古川昌義
Keyboard：中西康晴
Piano：佐藤 準
Flugelhorn：鈴木正則
Chorus：優河, 布袋寅泰
Programming：村原康介
04 私のアリア
作詞：布袋寅泰
作曲・編曲：諸見里 修
Drums：荒山 諒
Wood Bass：勝矢 匠
Guitar & Mandolin：内田康平
Piano & Programming：諸見里 修
1st Violin：島内晶子
2nd Violin：島田光理
Viola：世川すみれ
Cello：稲本有紗
Oboe：荒木奏美
French Horn：上間善之
05 美しい場所 〜Final Destination〜
作詞・作曲：さだまさし
編曲：倉田信雄
Drums：古田たかし
Bass：根岸孝旨
Guitar：黒田晃年
Piano：倉田信雄
Violin & Chorus：さだまさし
Guitar & Chorus：布袋寅泰
Strings：JOEストリングス
1st Violin：加藤JOE, 押鐘貴之, 岡部憲, 藤堂昌彦, 牛山玲名, 長崎真音
2nd Violin：加藤亜紀子, 伊能修, 藤家泉子, 松本亜土, 福井啓太, 杉山由紀
Viola：榎戸崇浩, 古川原裕仁, 渡部安見子, 桑田穣
Cello：岩永知樹, 木村隆哉
さだまさし by the courtesy of Victor Entertainment, Inc.
06 Silent Dancer
作詞・作曲・編曲：布袋寅泰
Drums：山木秀夫
Bass：なかむらしょーこ
Guitar, Piano, Chorus & Whistle：布袋寅泰
Chorus：今井美樹
Programming：岸 利至
07 あの頃の自分
作詞・作曲：布袋寅泰
編曲：佐藤 準
Drums：山木秀夫
Bass：高水健司
Guitar：今 剛
Keyboard：中西康晴
Programming：村原康介
Strings：クラッシャー木村ストリングス
1st Violin：クラッシャー木村, 西野絢賀
2nd Violin：石亀協子, 矢野小百合
Viola：三木章子
Cello：結城貴弘
08 ワンマイル
作詞・作曲：川江美奈子
編曲：河野 圭
Drums & Percussion：朝倉真司
Bass：越智俊介
Guitar：真壁陽平
Keyboard & Programming：河野 圭
Chorus arrangement & Chorus：川江美奈子
Tenor Saxophone：副田整歩
Flugelhorn：吉澤達彦
Trombone：石川智久
09 VOICE
作詞：岩里祐穂
作曲：カワノミチオ
編曲：河野 圭, 布袋寅泰
Drums：朝倉真司
Bass：越智俊介
Guitar & Mandolin：真壁陽平
Electric Guitar：布袋寅泰
Piano & Organ : 河野 圭
Chorus：優河
10 Life is a journey
作詞・作曲：川江美奈子
編曲：河野 圭
Drums：鶴谷智生
Bass：なかむらしょーこ
Guitar：黒田晃年
Piano：河野 圭
Strings：吉田篤貴Emo strings
1st Violin：吉田篤貴, 梶谷裕子, 沖増菜摘
2nd Violin：山本大将, 三國茉莉, 廣田 碧
Viola：大嶋世菜, 世川すみれ
Cello：内田麒麟
▼初回限定盤A Blu-ray or DVD収録
＜今井美樹 CONCERT TOUR 2023 “Our Songs!!”＞
01 幸せになりたい
02 彼女とTIP ON DUO
03 SATELLITE HOUR
04 あこがれのままで
05 Miss You
06 あなたがおしえてくれた
07 Goodbye Yesterday
08 愛の詩
09 年下の水夫
10 海辺にて
11 re-born
12 祈り
13 Anniversary
14 DRIVEに連れてって
15 微笑みのひと
16 雨にキッスの花束を
17 瞳がほほえむから
18 PRIDE
19 新しい街で
20 PIECE OF MY WISH
▼初回限定盤B Blu-ray or DVD収録
＜今井美樹 CONCERT TOUR 2024 “Our Songs!!”＞
01 瞳がほほえむから
02 微笑みのひと
03 ふたりでスプラッシュ
04 Lluvia
05 memories
06 Blue Moon Blue
07 海辺にて
08 あなたがおしえてくれた
09 野性の風
10 Miss You
11 雨のあと
12 Ruby
13 Bluebird
14 どしゃ降りWonderland
15 雨にキッスの花束を
16 幸せになりたい
17 Pray
18 Goodbye Yesterday
19 PIECE OF MY WISH
20 PRIDE
●全形態共通シリアルナンバー封入特典
・A賞：2026年5月から始まる全国ホールツアーのファンクラブ先行に次ぐプレミアム・リザーブチケット先行抽選受付。受付詳細は後日発表。
・B賞：サイン入りポスター〜お客様のお名前入り〜 100名様。※ポスターに直筆でサインし、お客様のお名前を入れてプレゼントいたします。
●店舗別オリジナル特典
・Amazon.co.jp:メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルコースター
・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
・TOWER RECORDS：A4クリアファイル
・HMV：CDサイズステッカー
・TSUTAYA：ポストカード
・その他一般店舗：ポスター(B2サイズ)
■「青空とオスカー・ピーターソン」配信
配信リンク：https://imaimiki.lnk.to/aozoratoPR
うた：今井美樹
作詞：岩里祐穂 作曲：布袋寅泰 編曲：河野圭
