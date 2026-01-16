シャオミ・ジャパンは、毛絡み防止機能付きで圧倒的な吸引力を誇るハイエンドモデル「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」と、ゴミを自動で収集するステーション付きのエントリーモデル「Xiaomi ロボット掃除機 H40」を2026年1月15日（木）に発売しました。実売価格は、G30 Maxが4万2800円、H40が3万9800円（いずれも税込）。

「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」

記事のポイント 今回の新製品は、同社の掃除機のなかでもそれぞれのカテゴリにおける新たな価格帯のモデル。ハイエンドからエントリークラスまでラインナップが拡充し、より自分に合った機種が選びやすくなっています。

強力な吸引力で部屋のすみずみまで徹底清掃

「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」は、強力な吸引力でフローリングやカーペット、タイルなど床材を選ばず掃除できるコードレス式のスティック掃除機。

最大280AWの吸引力を生み出す強力な高速ブラシレスモーターを搭載し、深部まで徹底的に掃除します。髪の毛やダニ、さらに大きなゴミまで、あらゆる汚れを取り除きます。

また、14気筒サイクロンによるゴミ分離技術により、ゴミと空気を効率的に分離することで、フィルターの目詰まりを防ぎ、消耗を抑えます。これにより、安定した強力な吸引力を維持することが可能です。

掃除中はエコ、オート、ターボの3つのモードが利用可能。オートモードでは、スマートゴミセンサーが周囲のゴミの量を検知し、吸引力を自動的に調整します。リアルタイムでゴミを検知することで、効率的な掃除と省エネを両立し、バッテリーの駆動時間を延ばすことができます。

さらに、LEDデジタルディスプレイを搭載しており、床の汚れ具合や吸引力、モード、エラーなどの情報をリアルタイムで表示し、掃除機の状態を直感的に把握できます。

フローリングやタイル、カーペットなど、さまざまな床材に対応した電動ブラシバーには、髪の毛が絡まりにくいコーム状の設計を採用。髪の毛を強力な吸引力で集めて除去するため、手作業でお手入れする手間が省け、絡まりの悩みを効果的に解消します。

また、内蔵されたLEDライトが暗い隅に隠れたゴミを照らし出し、より効果的な清掃をサポートします。

そのほか、ペットのグルーミング専用ヘッド、ベッドやキャビネット下も掃除しやすい角度調整パイプ、額縁や窓のサッシなど細かい場所のホコリも逃さない2-in-1 ブラシノズルなど、様々な掃除ニーズに対応したアタッチメントが付属しています。

4000mAhの大容量リチウムイオンポリマーバッテリーを搭載し、エコモードで「2-in-1 隙間ノズル」を使用した場合、最長90分間の連続掃除が可能です。電動ブラシバーを装着した状態での使用時間も最長70分。パワフルな吸引が長時間持続します。

水拭き対応のロボット掃除機エントリーモデル

「Xiaomi ロボット掃除機 H40」は、頑固なゴミも素早くパワフルに吸引する10000Paの吸引力を実現。強力な吸引力により、ホコリや紙くず、ペットフード、シリアルなどをより簡単に吸い取ります。ニーズに合わせて、4つの吸引モードから選択可能です。

また、コーム状の構造とV字型メインブラシの組み合わせにより、長い髪からペットの毛まで、様々な毛の絡まりを防止することで、より効率的なお掃除が可能です。

収集したゴミは、お掃除完了後にステーションに送られます。ダストバッグの交換が必要になるまで、最長で90日間使い続けることができます。使い捨てバッグにより、ゴミが舞い上がるのを最小限に抑え、手を汚さず清潔にゴミ捨てが行えます。

コンパクトで洗練されたデザインのベースステーションは、自動ゴミ収集などの基本機能を維持しながら、ご自宅のインテリアに違和感なく溶け込みます。

モップも搭載しており、吸引だけでなく水拭きでの掃除が可能です。210mLの水タンクを搭載しており、Xiaomi Homeアプリから3段階の水量設定ができます。均一な水流で拭き上げるため、さまざまな床材や汚れに対応し、スマートかつ効率的な掃除を実現します。

初回起動時にはお部屋の間取りをレーザーでマッピング。Xiaomi Homeアプリ上に詳細な間取りが表示されます。マップ作成の完了後は、Xiaomi Homeアプリから必要に応じて掃除エリアやモードを設定できるので、自身のニーズに合わせた掃除が可能です。

さらに、複数のセンサーを搭載することで、ロボット掃除機自身がいつでも部屋の状況を把握。立ち往生するのを防ぎ、階段やドアの段差といった複雑な環境でもスムーズに走行できます。20mmまでの段差を乗り越えることもできます。

外出先からでも、Xiaomi Homeアプリを通じてリモートで掃除をコントロールできます。また、Amazon AlexaまたはGoogleアシスタントによる音声操作にも対応しています。

シャオミ・ジャパン 「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」 「Xiaomi ロボット掃除機 H40」 発売日：2026年1月15日 実売価格：G30 Max／4万2800円、H40／3万9800円（いずれも税込）

