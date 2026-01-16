CharaとYUKIのコラボレーションユニット・Chara+YUKIが、2月11日にリリースするニューシングル「背中にリボン」のジャケットと収録内容を公開した。

本作にはTaka Perryが編曲プロデュースを手がけた新曲「背中にリボン」に加えて、2020年にリリースしたミニアルバム『echo』収録曲「鳥のブローチ」の小袋成彬によるリミックスと「echo」のQiezi Maboによるリミックスも収録。ジャケットは漫画家・牧野和子による描き下ろし作品となっている。

ジャケット写真

CD初回仕様限定盤には、ジャケットとは異なる、牧野和子描き下ろしによる別絵柄のオリジナルステッカーに加えて、2公演限りとなるスペシャルライブ＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞のCD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバーが封入される。2020年に開催が中止されていたこのライブは、2026年5月5日・6日に東京ガーデンシアターにて開催されることが決定している。

あわせて本作のリリースを記念し、ミニアルバム『echo』収録の8曲に加えて、シングル「背中にリボン」にも収録されるリミックス2曲を新たに収録した配信アルバム『echo (deluxe edition)』を同日にリリースする。

また、CDの店舗購入特典内容も発表された。デザインは今後公開予定となっており、詳細は引き続きオフィシャルサイト等をチェックしていただきたい。

◾️「背中にリボン」 2026年2月11日（水）リリース CD予約リンク：https://erj.lnk.to/P5qUOX 初回仕様限定盤（CDのみ）

ESCL-6199 \1,540（税込）

オリジナルステッカー / CD購入者チケット先行抽選受付シリアルナンバー封入 ▼収録内容

1.背中にリボン

2.鳥のブローチ（小袋成彬 Remix）

3.echo（Qiezi Mabo Remix） ▼対象店舗：購入特典内容

Chara+YUKI 応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

楽天ブックス ・・・ オリジナルポストカード

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルアクリルチャーム

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。

◾️＜Chara＋YUKI LIVE “echo” 2026＞ 2026年5月5日（火・祝）東京ガーデンシアター

開場18:00／開演 19:00 2026年5月6日（水・振休）東京ガーデンシアター

開場15:00／開演 16:00 お問い合わせ先：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077