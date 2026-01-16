日向坂46・松田好花、グループの全員曲を作詞「坂道グループとしても初の挑戦」
日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（1月28日発売）に収録される楽曲「涙目の太陽」が、二期生・松田好花の作詞であることが明らかになった。
【写真】日向坂46、16thシングルジャケットアートワーク公開 テーマは「光が差す方へ」
自身のレギュラーラジオ番組『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週木曜24時）で松田が発表した。
『涙目の太陽』は、日向坂46メンバー全員での歌唱曲となり、メンバーが全員曲の作詞を手掛けるのは坂道グループとしても初の試みとなる。
今シングルを持ってグループからの卒業を発表している松田だが、ラジオ内で「卒業曲にするのではなく、日向坂46にこれから歌い継いでいってほしい曲をテーマに、私の思いも詰め込んだ曲になります。全員曲を書くという坂道グループとしても初の挑戦をさせていただくことになり、緊張感とありがたみを噛み締めながら一生懸命臨ませていただきました」と思いを語った。
『涙目の太陽』は1月22日放送の『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」で初オンエアとなる。
