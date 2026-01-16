伝説のダークヒーローが完全復活――『ザ・クロウ』日本版予告＆場面写真解禁！
1994年に公開されカルト的人気を誇る映画『クロウ／飛翔伝説』をリブートしたビル・スカルスガルド主演映画『ザ・クロウ』（3月6日公開）より、日本版予告映像と場面写真10点が解禁された。
【動画】歴史に残る復讐劇を目に焼き付けろ『ザ・クロウ』日本版予告
主演を務めたビル・スカルスガルドは、北欧の“最強”俳優一家スカルスガルド家の三男。『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のペニーワイズ役で一躍脚光を浴び、『デッドプール2』や『エターナルズ』、『ジョン・ウィック：コンセクエンス』などのハリウッド大作への出演を通し、次世代アクション・スターとしての地位を確立。本作でもその肉体美と圧倒的な迫力のアクションを披露し、新しいダークヒーロー像を堂々と体現した。
ヒロインには、2025年のグラミー賞で『EUSEXUA』が最優秀エレクトロニック・ダンス・アルバム賞にノミネートされたシンガーソングライターでアーティストのFKAツイッグス。
監督は、士郎正宗の傑作マンガ『攻殻機動隊』のハリウッド実写化作品『ゴースト・イン・ザ・シェル』で脚光を浴びたルパート・サンダーズが務める。長編監督3作目ながら、カルト的な人気を誇る『クロウ／飛翔伝説』のプロデューサー、エドワード・Ｒ・プレスマンらにその才能を認められ、正統リブート作品の監督としての大役を命じられた。音楽は『西部戦線異状なし』のフォルカー・バーテルマン、編集には『スラムドッグ＄ミリオネア』のクリス・ディケンズと、アカデミー賞受賞スタッフなど実力派製作陣がそろった。
恵まれない家庭環境に育ち、非行を繰り返す青年エリック（ビル・スカルスガルド）は、更生施設で同じく暗い過去を持つ女性シェリー（FKAツイッグス）と出会う。運命に導かれるかのようにすぐさま恋に落ちた二人は、更生施設から脱走。誰も知らない場所で二人だけの時を過ごすが、謎の組織が隠れ家を襲撃し、二人は惨殺されてしまう――。
今回解禁された日本版予告映像では、二人の出会いから残酷な別れが、「人が死ぬと、カラスがその魂を冥界へ運ぶ。だが残酷な死の場合、魂は現世に戻される」という言葉と共に映し出される。そして、自らの魂と引き換えに冥界から現世に蘇ったエリックの復讐劇が、迫力のアクションで繰り広げられる。「彼女を奪った奴らを一人残らず殺す」。不死身の力を得たエリックは、愛する人のため何度も蘇り、組織の駆逐を誓う。
場面写真10点には、エリックが、激しい憎悪を胸に夜の闇に繰り出す姿や、肉体美を披露する姿が。また、強く惹かれあうエリックとシェリーの愛がにじむカットや、冥界での取引シーン、謎の組織のギャングがシェリーの友人を襲う場面などを収めている。なぜ、エリックとシェリーは惨殺されたのか。血で綴られたラブストーリー、復讐のその先にある衝撃のクライマックスに息を飲む。
なお、本作のムビチケ前売券（オンライン）が発売中。特典として、オリジナルスマホ壁紙2種と、特別な絵柄と鑑賞記録がセットになった「ムビチケデジタルカード」がプレゼントされる。
映画『ザ・クロウ』は、3月6日より全国公開。
