『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』アクションとドラマが交錯！ 緊迫感あふれる場面写真一挙解禁
アニメ映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』より、万事屋をはじめ吉原桃源郷で活躍するキャラクターたちの姿を捉えた場面写真が解禁された。
本作は、空知英秋の漫画『銀魂』の連載開始20周年プロジェクト最後の大トリとして、完全新作画で描かれる劇場長編アニメ。“吉原炎上篇”に、原作では描かれなかったエピソードやシーンを加え、ワイドスクリーンのシネマスコープで映画化する。
場面写真には、火の粉が舞う猛火の中で、額から血を流しながら不適な笑みを浮かべる銀時（CV：杉田智和）のカットをはじめ、背後に激しい戦いの痕跡を残し、新八（CV：阪口大助）と神楽（CV：釘宮理恵）それぞれが武器を手に脅威に立ち向かう姿や、吉原桃源郷をを背に圧倒的な存在感を放つ鳳仙、そして、キセルを片手に見下ろす月詠の姿に加え、交戦的な表情を見せる神楽の兄・神威。さらに、母を探す孤児・晴太と、寂しげな表情で空を仰ぐ吉原トップの花魁・日輪や原作では描かれなかった桂や真選組の姿も収められている。
そして、鳳仙と対峙（たいじ）した銀時が上空から勢いよく飛びかかる激しいアクションシーンや、額にクナイが刺さり流血する銀時のシュールな姿など、迫り来る戦いの緊迫感と『銀魂』らしさを象徴する場面写真の数々となっている。
さらに、本作の公開を記念して2月13日に新宿バルト9にて『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』公開記念初日舞台あいさつが開催されることが決まった。
坂田銀時役・杉田智和、志村新八役・阪口大助、神楽役・釘宮理恵の万事屋キャストのほか、主題歌を担当するSUPER BEAVER、そして安藤尚也監督が登壇。長年にわたって愛される『銀魂』の魅力や主題歌「燦然（さんぜん）」に込めた思い、16年の時を経て新エピソードへと生まれ変わった本作の制作秘話などについてトークを繰り広げる。
なお、舞台あいさつの模様は全国の映画館で生中継される。
『新劇場版 銀魂 ‐吉原大炎上‐』は、2月13日より全国公開。
