片平里菜が4月1日、10thシングル「愛するたびに」をリリースすることは既報のとおり。これに伴って4月より全国ツアー＜“愛するたびに” Release TOUR 2026＞を開催することが発表となった。

同ツアーは、前回ツアー＜風の吹くまま＞の最終地点となる沖縄からスタートするもの。4月18日の沖縄・那覇Sound M’sを皮切りに、8月8日の福島・郡山Hip Shot Japanまで、全25公演をまわる。なお、ファイナルの地元・福島公演はデビュー13年記念ライブでもある。

4月18日の沖縄公演から7月20日の旭川公演までのプレチケット販売スタートは1月19日より。

■＜片平里菜 “愛するたびに” Release TOUR 2026＞

4月18日(土) 那覇Sound M’s

4月19日(日) コザCROSSOVER CAFE 614

4月21日(火) 横浜F.A.D

5月07日(木) 金沢vanvanV4

5月23日(土) 熊本NAVARO

5月24日(日) 鹿児島Live HEAVEN

5月26日(火) 福岡LIVE HOUSE OP’s

5月28日(木) 広島ALMIGHTY

5月30日(土) 周南LIVE rise SHUNAN

5月31日(日) 出雲APOLLO

6月02日(火) 神戸VARIT.

6月03日(水) 京都LIVE HOUSE GATTACA

6月09日(火) 安城rock bar Neverland

6月12日(金) 越谷EASYGOINGS

6月30日(火) 仙台ROCKATERIA

7月01日(水) 盛岡the five morioka

7月03日(金) 水戸LIGHT HOUSE

7月04日(土) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-4

7月07日(火) 千葉LOOK

7月19日(日) 札幌KLUB COUNTER ACTION

7月20日(月/祝）旭川CASINO DRIVE

7月23日(木) 心斎橋Music Club JANUS

7月25日(土) 名古屋TOKUZO

7月30日(木) 渋谷duo MUSIC EXCHANGE

8月08日(土) 郡山Hip Shot Japan

【プレチケット販売】

※4/18沖縄公演から7/20旭川公演まで

販売URL：https://eplus.jp/katahirarina/

■10thシングル「愛するたびに」

2026年4月1日(水)リリース

BCH-0007 1,980円(税込)

※数量限定盤

▼CD収録曲

1.愛するたびに

2.そんな夜を

3.うたのふるさと

4.女の子は泣かない room ver. 2026

