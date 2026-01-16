異能力アクションアニメ『盗掘王』7月放送開始＆第1弾PV解禁 メインキャストに細谷佳正、早見沙織、諏訪部順一
グローバルの累積回覧数が5億回を突破した、人気異能力アクションウェブトゥーン『盗掘王』がアニメ化され、フジテレビほかにて7月から放送されることが決定。メインキャスト、オープニングテーマ、ティザービジュアル、第1弾PVなどが解禁された。
【動画】OPテーマ・QWER「SHOW DOWN」も初公開！ アニメ『盗掘王』第1弾PV
原作は、sanji‐jiksongが執筆したウェブ小説を原作とした、3B2Sによるアクションウェブトゥーン。
世界各地に謎の「墓」が出現し、「墓」の中に存在する「遺物」が所有者に異能力を与える世界を舞台に、雇い主の裏切りにより「墓」の中で死の淵へと追い詰められた主人公・剛力遼河が、「遺物」の力で世界の頂点へ駆け上がり、真の“盗掘王”となってゆく大逆転劇を描く。
本作のオープニング・テーマが、韓国で大人気のガールズバンド・QWERの「SHOW DOWN」に決定した。QWERは、2023年にYouTubeプロジェクトを通じて結成された韓国の4人組ガールズバンド。ドラム／サブボーカルのチョダン、ベースのマゼンタ、ギター／キーボードのヒナ、そしてボーカルのシヨンの4名で構成されている。デビュー曲「Discord」を皮切りに注目を集め、1stミニアルバム「MANITO」のタイトル曲「T.B.H」は、2024年の韓国YouTube Music年間ランキングで1位を獲得。バンド楽曲としては異例の大ヒットとなった。
今回の楽曲「SHOW DOWN」は、グループとして初めてのアニメタイアップであり、初の日本語楽曲となる。QWERは、オープニング・テーマ務めるにあたり「『盗掘王』は以前からとても好きな作品でもあり、終始楽しく制作に取り組むことができたと思います。主人公の性格や物語をご存じの方であれば、楽曲や歌詞をより一層興味深く感じていただけるはずです」と本作への思いを明かしている。
本作の主人公であり、「遺物」の盗掘を仕事とする青年・剛力遼河を演じるのは、細谷佳正。宿敵の罠により命を落としかけるが、「カラスの遺物」に救われて15年前にタイムスリップするという役どころに細谷は、「毎回セリフ量が沢山（たくさん）あって大変ですが、出演者の皆さんの熱の籠（こも）ったお芝居のお陰で、復讐を楽しめています（笑）」と、意気込みを語った。
さらに、遼河がいた未来で「破産王」と呼ばれていた金融財閥ホルトン家の令嬢、アイリーン・ホルトンを早見沙織が務める。早見は、「遼河と関わり合うことでその中身が明らかになっていく様を、楽しく収録させていただいております」と、収録中の感想を語った。
そして、遼河が持つ盗掘スキルの高さに危機感を覚えて死地（しち）に追いやった、アジア最大規模の大企業TKBMの会長、大河原泰政（たいせい）を諏訪部順一が演じる。諏訪部は、「彼に感情移入する視聴者の方はおられないでしょう。嫌なヤツ、悪いヤツです」と、自身の役柄へのコメントを寄せた。
さらに、主人公の剛力遼河が描かれた迫力あるティザービジュアルと第1弾PVも公開となった。
PV内では、オープニング・テーマ「SHOW DOWN」の音源も初公開となる。「遺物」の力で世界の頂点へ駆け上がり、真の“盗掘王”となってゆく遼河の大逆転劇の幕開けが描かれており、「墓」の中で大迫力のアクションシーンが繰り広げられる。
アニメ『盗掘王』は、フジテレビほかにて7月より放送開始。
QWER、細谷佳正、早見沙織、諏訪部順一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■オープニング・テーマ担当：QWER
このたびは素晴らしい機会をいただき、アニメーション『盗掘王』のオープニング・テーマを担当させていただくことになりました。私たちにとって初の公式OSTということもあり、全メンバーが細部までこだわり、大切に準備してきました。『盗掘王』は以前からとても好きな作品でもあり、終始楽しく制作に取り組むことができたと思います。
主人公の性格や物語をご存じの方であれば、楽曲や歌詞をより一層興味深く感じていただけるはずです。アニメーション『盗掘王』へのたくさんの応援を、そしてQWERのこともどうぞよろしくお願いいたします。
■細谷佳正：剛力遼河役
剛力遼河の声を務めさせて頂きます、細谷佳正です。
弱者ゆえに強者に理不尽に利用され、抹殺された男が、過去に戻って復讐を果たしていく物語です。毎回セリフ量が沢山（たくさん）あって大変ですが、出演者の皆さんの熱の籠（こも）ったお芝居のお陰で、復讐を楽しめています（笑）。是非ご覧ください！
■早見沙織：アイリーン・ホルトン役
可愛らしく優しい性格のアイリーンですが、かつては「破産王」と名のついたこともある存在です。
遼河と関わり合うことでその中身が明らかになっていく様を、楽しく収録させていただいております。ぜひ、放送をお楽しみください！
■諏訪部順一：大河原泰政役
主人公である剛力遼河にとって、一番の敵である大河原泰政。彼に感情移入する視聴者の方はおられないでしょう。嫌なヤツ、悪いヤツです。しっかりとヒールを務められるよう努めたいと思います。
