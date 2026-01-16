◆Ｗ杯ジャンプ男子 札幌大会予選（１６日、札幌・大倉山ジャンプ競技場＝ヒルサイズ１３７メートル、Ｋ点１２３メートル）

五輪初出場を目指す小林朔太郎（２５、雪印メグミルク）は、１１７メートルを飛び３８位で予選を通過した。

今季は、Ｗ杯開幕メンバーとして海外を転戦した。シーズン開幕当初はミラノ・コルティナ五輪出場を射程圏に捉えていたが、「Ｗ杯初戦から状態が崩れた。練習をしないまま試合でどうにか直そうとしてきているので、直っていくスピードは遅い。今は重心の位置がわからなくなっている」。遠征中に落とした調子を取り戻すことが出来ず、最高１７位で帰国した。

スキージャンプは、各国最大男女各４人が五輪に出場できる。最大４枠を確保するには五輪ランキング「２５位以内」に同国から４人がランクインする必要があるが、現状で日本男子は小林陵侑（チームＲＯＹ）、二階堂蓮（日本ビール）、中村直幹（フライングラボラトリー）の３人のみ。２５位まで４６点差の２８位に付けている小林朔が、４枠目獲得の鍵を握っている。

１７、１８日のＷ杯札幌大会終了後、枠の配分、そして日本代表メンバーが確定する。残り２戦。重圧を背負いながらの戦いになるが、「ここに（大倉山）戻ってきて、前回飛んでたのと、ここが違うなというのがちょっと見え始めた。求められているところは枠の確保とかだと思うけれど、自分の出せる力をここで出すしかない」と気を引き締めていた。