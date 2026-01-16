◾️ライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』

2026年3月18日（水）発売

COXA-1413 \8,800（税込）

https://koresawa.jp/disco.html

▼収録内容

1.Opening SE

2.かわいいもん

3.あたしを彼女にしたいなら

4.君のバンド

5.お姉ちゃんにだけ部屋があったことまだ恨んでるのかな

6.にゃんにゃんにゃん

7.デートの前の夜に

8.ぷんぷん

9.SPARK!!

10.死ぬこと以外かすり傷

11.うちらがくまさんバンドだ!!（武道館ver.）

12.バスタイム

13.あたしが死んでも

14.SSW

15.たばこ

16.最後の有給

17.この恋はスクープされない

18.I LOVE ME

19.みんなで手拍子だ!!（武道館ver.）

20.お嫁さんになるの

21.シンデレラ

22.浮気したらあかんで

23.ペーパードライバー

24.最上級にかわいいの！

25.あたしを選ばなかった君へ

26.元彼女のみなさまへ

27.ファミレスへGO!

28.♡人生♡

＜副音声＞

オーディオコメンタリー（出演：コレサワ、ひぐちけい、ウチボリシンペ）

＜封入特典＞

武道館のおっきいれ子ちゃんステージアクスタ

▼先着購入特典

タワーレコード： 武道館衣装のれ子ちゃんファイル

Amazon：武道館衣装のれ子ちゃん＆キービジュアルのポストカード

楽天ブックス：れ子ちゃんマルチケース

その他応援店： 武道館衣装のれ子ちゃん下敷き

※特典絵柄・その他応援店は後日発表いたします。

※特典は商品と同時にお渡しとなります。

※一部取り扱いの無い店舗がございます。特典の有無は各店舗にお問い合わせください。

※特典は無くなり次第終了となります。

※先着購入特典に関して、対象店舗で早期予約特典対象期間中にご予約いただいたお客様も対象になります。

詳細：https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/92586.html

▼店頭キャンペーン

コレサワ、Blu-ray 『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』 の発売(3/18発売)を記念しまして、開催店舗にて3/17(火)より期間限定で衣装展・パネル展を実施致します！

○衣装展

「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」にて着用した衣装を展示いたします！

開催店舗：タワーレコード渋谷店

展示期間：2026年3月17日（火）開店時〜3月23日（月）閉店時まで

○パネル展＆プレゼント抽選会

開催店舗にて「コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館」パネル展開催致します！ 開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様の中から抽選で、展示していたパネルをランダムでプレゼントいたします。

・開催店舗：

東京：タワーレコード渋谷店

愛知：HMV栄

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

福岡：タワーレコード福岡パルコ店

・展示期間：2026年3月17日（火）各店舗開店時〜3月23日（月）各店舗閉店時まで

・内容：

パネルを各店に展示いたします。

展示終了後、開催店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様を対象に展示パネルをランダムでプレゼントいたします。

・展示サイズ：

＜A3サイズ＞

東京：タワーレコード渋谷店

大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店

＜A4サイズ＞

愛知：HMV栄

福岡：タワーレコード福岡パルコ店

詳細：https://columbia.jp/artist-info/koresawa/info/92587.html

○注意事項

※本施策への参加は、対象商品をご購入いただく必要がございます。

※プレゼントの「パネル」の絵柄はお選びいただけません。あらかじめ、ご了承ください。

※当選者へのパネルのお渡しは、展示終了後になります。

※パネルは、店頭に展示していたものとなるため、多少の痛み・折れなどが付いている可能性がありますが、その点はご了承いただきますようお願いいたします。

※本キャンペーンにご参加の方には、事前にご案内しております購入特典もお渡しいたします。（ただし、特典はなくなり次第終了となります）

※施策に関わる景品/引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等の転売は禁止とさせていただきます。

※状況により、展示期間や施策の内容を変更する場合がございます。あらかじめ、ご了承ください。

※店舗により開店時間/閉店時間が異なります。ご注意ください。

※応募方法、抽選、当選発表、受け取り方法については各店舗で異なります。詳しくは、実施店舗にお問い合わせください。