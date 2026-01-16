サガン鳥栖からベルギー1部へ「すごく楽しみにしています」

ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）は1月16日、J2のサガン鳥栖からFW新川志音（しんかわ・しおん）が完全移籍で加入することを正式に発表した。

大阪府出身の新川は、2007年8月6日生まれの18歳。スピードとアグレッシブなプレーが特徴のストライカーだ。2025シーズンにサガン鳥栖でプロキャリアをスタートさせ、今回が初の海外挑戦となる。

STVVの立石敬之CEOは「身体能力、スピードやシュートスキルの高さが特徴。アグレッシブにゴールに向かう姿勢も印象的な選手」と評し、「多く得点を挙げ、チームを勝利に導いてくれることを楽しみにしている」と期待を寄せた。

新川はクラブを通じて「シント＝トロイデンVVという素晴らしいクラブでプレーできることをすごく楽しみにしています。ゴールやアシストなど結果でチームの勝利に貢献できればと思います！ 応援よろしくお願いします！」とコメントしている。

今後の欧州での成長と飛躍が注目される逸材が、新天地ベルギーで新たなキャリアをスタートさせる。（FOOTBALL ZONE編集部）