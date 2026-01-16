全国で17日から始まる大学入学共通テストを前に、山形市の山形東高校では受験生を激励する「出陣式」が行われました。応援団による激励や教員からのユニークなエールが送られました。



山形東高校では毎年、受験前の伝統行事として出陣式を行っていて、ことしは3年生236人が共通テストに臨みます。式では応援団のほか、教員や保護者の代表が生徒たちにエールを送りました。





山形東高校応援団鈴木智也団長「頑張れ頑張れ～山東！」3年間英語を担当した小野雅仁教諭「これまで君たちは十分努力してきたし成長してきた。山形東で培った実力を試験会場で爆発させてもらいたい」試験前日ということで生徒たちも緊張した表情を見せる中、少しでもリラックスしてもらおうとユニークな応援も披露されました。「マイネームイズショウヘイ・オ”ノ”タニ」ショウヘイ・オノタニ「君たちの点数がアップするように1分間腕立て伏せに取り組んでいきたい」司会の合図で腕立て伏せが始まり、会場は笑いや拍手に包まれました。生徒の声「体張って応援してくれる人がいるのは幸せ。一緒に頑張る友だちもいるので2日間全力でやりたい」「緊張しているが確実に頑張ってきたので、いつも通りの結果を出せればいいと思う」大学入試センターは、受験票を各自印刷して持参することや、生徒証など顔写真付きの身分証明書の持参を呼びかけています。