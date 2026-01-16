ユニークなエールも 山形東高校で出陣式 共通テスト前に応援団と教員が236人の受験生を激励
全国で17日から始まる大学入学共通テストを前に、山形市の山形東高校では受験生を激励する「出陣式」が行われました。応援団による激励や教員からのユニークなエールが送られました。
山形東高校では毎年、受験前の伝統行事として出陣式を行っていて、ことしは3年生236人が共通テストに臨みます。式では応援団のほか、教員や保護者の代表が生徒たちにエールを送りました。
3年間英語を担当した小野雅仁教諭
「これまで君たちは十分努力してきたし成長してきた。山形東で培った実力を試験会場で爆発させてもらいたい」
試験前日ということで生徒たちも緊張した表情を見せる中、少しでもリラックスしてもらおうとユニークな応援も披露されました。
「マイネームイズショウヘイ・オ”ノ”タニ」
ショウヘイ・オノタニ「君たちの点数がアップするように1分間腕立て伏せに取り組んでいきたい」
司会の合図で腕立て伏せが始まり、会場は笑いや拍手に包まれました。
生徒の声
「体張って応援してくれる人がいるのは幸せ。一緒に頑張る友だちもいるので2日間全力でやりたい」
「緊張しているが確実に頑張ってきたので、いつも通りの結果を出せればいいと思う」
大学入試センターは、受験票を各自印刷して持参することや、生徒証など顔写真付きの身分証明書の持参を呼びかけています。