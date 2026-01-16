立憲民主党と公明党が新党を結成し、16日、党名を「中道改革連合」と発表しました。立憲から出馬予定だった山形県選挙区の2人のうち、現職は入党の意向を示した一方、新人は現時点で明言を避けました。



立憲民主党と公明党は15日夕方、高市政権に対抗する「中道改革」の勢力として新党を結成すると明らかにし、16日午後、党名を「中道改革連合」と発表しました。

近く行われる見通しの解散総選挙には、県内から立憲民主党公認で県1区の現職・原田和広さん（52）と県3区の新人・落合拓磨さん（28）が出馬する予定でした。

16日、YBCの取材に対し、原田さんは「新党に入党した上で出馬する」とした一方、落合さんは「熟考中」として対応を明言しませんでした。





原田和広氏（県1区 立憲・現）「両党が合流し新党をつくることは想像を超えていたので非常に驚いている。公明党は平和と福祉を言い続けてきた政党で、私の政治信念と完全に合致している。軸がぶれることはないので参加する」落合拓磨氏（県3区 立憲・新）「正直、大変驚いた。結党宣言や綱領を拝読していないので決めかねている。政治の動きは大きいが、私が訴える政策は揺らがない」立憲民主党県連では15日の常任幹事会で新党結成に異論は出ず、近く公明党県本部と今後の対応を協議する予定です。立憲民主党県連・遠藤吉久 幹事長「物価高に対応する政策を打ち出す必要性では一致している。すり合わせをして取り組みを進めたい」一方、これまで自民党候補を支援してきた公明党県本部は、党本部から説明を受けた上で具体的な対応を進める考えです。公明党県本部・菊池文昭 代表「いろいろな思いはあるが政党人として党の方針に従う。対立や分断、排外主義やデマと一線を画す勢力として中道改革ができた。賛同者を増やすことが大事」これまで立憲民主党県連は、国民民主党県連と連合山形とともに「2党1団体」の統一候補として原田さんと落合さんを擁立する予定でした。近日中に関係者が集まり、今後の対応を協議します。近く行われる見通しの解散総選挙にはこのほか、県1区に自民党の遠藤利明さん（75）、県2区に自民党の鈴木憲和さん（43）と国民民主党の菊池大二郎さん（43）、県3区に自民党の加藤鮎子さん（46）が出馬を予定しています。また、共産党と参政党も候補者擁立に向け準備を進めています。