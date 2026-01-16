国道のトンネル工事のため運休していたJR陸羽西線が16日から運転を再開しました。およそ3年8か月ぶりの運転再開に利用客からは喜びの声が聞かれました。



新庄市のJR新庄駅では、早朝から陸羽西線の始発列車を利用する人や運転再開に駆け付けた鉄道ファンがホームを訪れました。陸羽西線は並行する国道47号「高屋道路」のトンネル建設工事で2022年5月から運休が続いていました。





埼玉から訪れた人「トンネル工事の進捗状況を1か月に1回確認して、まだかなと思っていた。めっちゃうれしい」通学で利用する生徒「バスだと今より30分ぐらい早く出発して同じ時間に着く。電車の方が30分早くなると思うと全然いい」午前6時半前、JR陸羽西線酒田行きの始発が新庄駅を出発しました。およそ3年8か月ぶりの運行です。JRによりますと、陸羽西線は運休前と同じ上下18本が運行されます。宮城から訪れた人「3年8か月前の最終列車にも乗った。出身が新庄市なので思い入れのある路線。こんなに長いと思わなかったので、その分楽しみたい」庄内町のJR余目駅では、県や町による運転再開記念イベントも開かれました。列車を利用した高校3年生「いままで朝だいぶ早かったが列車になって余裕ができてうれしい。代行バスの本数も少なく家の最寄り駅まで行くのが大変だった」再開後の陸羽西線では、利用客が少ない新庄市の羽前前波駅と戸沢村の高屋駅には停車せず運行されます。JRは今後、この2つの駅について廃止に向けて検討を進めるとしています。