【新華社成都1月16日】中国四川省成都市に住み「雁鴻」というハンドルネームで活動する何艶紅（か・えんこう）さんは、ブライダルメイキャップアーティストとして働いている。花嫁一人一人に個性的な、中国伝統文化の要素を取り入れた「国風」の装いを施すため自ら頭飾りを手作りするうち、次第にハンドメイドの世界に情熱を見いだしていった。

2018年、絨花（じゅうか、絹糸で花をかたどる伝統工芸）を模して頭飾りを制作する様子を記録した動画が思いがけず話題を呼んだ。これにより、雁鴻さんは不用品の中には、伝統的な美学を復興する無限の可能性が隠されていると確信した。19年には、18個のプルトップ缶で京劇の鳳冠を制作する動画がトレンド入りを果たす。その後も雁鴻さんのアイデアは人々の想像を次々と超えていった。ナッツの殻は「黄金のよろい」に、プルトップ缶はミャオ族の頭飾りになり、カップ麺の容器や銅製の網までもが創作の素材に一変した。

21年、雁鴻さんは国家級無形文化遺産「成都銀花糸制作技術」の代表的伝承者である倪成玉（げい・せいぎょく）さんに師事し、千年受け継がれてきた「花糸象眼」の技法を体系的に学んだ。その後、彼女の作品はミラノやパリのファッションウイークで次々と披露され、さらに二度にわたり中国中央テレビ（CCTV）の春節（旧正月）の年越し番組「春節聯歓晩会（春晩）」の舞台にも登場した。雁鴻さん自身もオックスフォード大学に招かれて講演し、世界に向けて中国の無形文化遺産の魅力を語った。23年には故郷の成都で「雁鴻国風研習技芸館」を設立するなど、無形文化遺産の普及と継承に尽力している。（記者/彭純、鄭瑋、李婷玉）