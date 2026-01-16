１６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１円４５銭（０・００％）高の４万６１２７円１９銭だった。

小幅ながら４日連続で最高値を更新した。３３３銘柄のうち１５６銘柄が上昇し、１７４銘柄が下落した。

前日の米ハイテク株高の流れを受け、東京市場でも半導体関連銘柄を中心に上昇し、東証プライム銘柄の６割弱が値上がりした。一方、高市首相が衆院を解散し、選挙で与党が議席を伸ばすことで、積極的な経済政策が加速するとの期待で上昇を続けていた反動から、利益を確定させる売りも出た。

上昇率は、傘下のレゾナックで半導体材料などを手がける「レゾナック・ホールディングス（ＨＤ）」が８・９７％と最も大きく、キオクシアＨＤの８・２２％、ＳＣＲＥＥＮＨＤの５・８６％の順に大きかった。

下落率は、ベイカレント（８・０２％）が最大で、日本オラクル（５・８３％）、マツキヨココカラ＆カンパニー（５・５２％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１７４円３３銭（０・３２％）安の５万３９３６円１７銭だった。２日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１０・３０ポイント（０・２８％）低い３６５８・６８。