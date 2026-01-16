Ä¹Ã«ÉôÀ¿»á¤äÁ°ÅÄÎË°ì»á¤é¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬Â¿¿ô»²²Ã¡ª¡ÄJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤Î¼õ¹Ö¼ÔÈ¯É½
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤ÎPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊµìSµé¥³¡¼¥Á¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ë¥³¡¼¥ÁÍÜÀ®¹Ö½¬²ñ¤Î¼õ¹Ö¼Ô24Ì¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡J¥¯¥é¥Ö¤äÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëPro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÄ¹Ã«ÉôÀ¿»á¤ÈÁ°ÅÄÎË°ì»á¤Ë²Ã¤¨¡¢±óÆ£ÊÝ¿Î»á¡ÊGÂçºå¥³¡¼¥Á¡Ë¤ä¶½Ûñ¿µ»°»á¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë¡¢¶ÌÅÄ·½»Ê»á¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë¤é¤Î¼õ¹Ö¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³èÌö¤·¤¿¶á²ì¤æ¤«¤ê»á¤é¤â¹Ö½¬²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¼õ¹Ö¼Ô24Ì¾¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï½êÂ°¡¦»ØÆ³¥Á¡¼¥à¡¢Ìò¿¦
¢§Âè1¥³¡¼¥¹
ÍÄ®¼Ó±ûÎ¤¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÀçÂæ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë
±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºå¥³¡¼¥Á¡Ë
³ÑÅÄÀ¿¡Ê¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ì¶¯²½ÉôÄ¹¡Ë
¶á²ì¤æ¤«¤ê¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¥ì¥¸¡¼¥Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¦U¡Ý17½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¥³¡¼¥Á¡Ë
¶½Ûñ¿µ»°¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¡Ë
¾®ÎÓÎ¼¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë
ÃÝ¸¶Ì÷ÏÂ¡ÊÀÐÀî¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñFA¥³¡¼¥Á¡Ë
¶ÌÅÄ·½»Ê¡ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥³¡¼¥Á¡Ë
ÆàÎÉ°Â¹ä¡Ê´ØÅì³Ø±¡Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¡Ë
¿åËÜÍµµ®¡ÊACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥íU¡Ý18´ÆÆÄ¡Ë
»³¸ýµ®¹°¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ìU¡Ý18¥³¡¼¥Á¡Ë
ÅÏîµ¾¢¡Ê¤¤¤ï¤FC¥³¡¼¥Á¡Ë
¢§Âè2¥³¡¼¥¹
ÂÀÅÄ·½Êå¡Ê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Õ¥í¥ê¥ÀÂç³Ø¥³¡¼¥Á¡Ë
º´Æ£¼Â¡ÊËÙ±Û³Ø±à¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¡Ë
¹â¶¶ÂçÊå¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¥³¡¼¥Á¡Ë
¹â¶¶½¨¿Í¡Ê¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC U¡Ý17¡¦23´ÆÆÄ¡Ë
üâ¶¶ÂÙ¡Ê¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¥³¡¼¥Á¡Ë
ÃæÅç½Ó°ì¡Ê¤¤¤ï¤FC¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
ÌîÅÄÌÀ¹°¡Ê½½Ê¸»ú³Ø±à½÷»ÒÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¡Ë
Ä¹Ã«ÉôÀ¿¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈU¡Ý21¡¦ÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡Ë
µ×±ÊÃ¤ÆÁ¡Ê¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬U¡Ý18´ÆÆÄ¡Ë
Ê¼Æ£¿µ¹ä¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¥¢¼°½³µåÉô´ÆÆÄ¡Ë
Á°Ç÷²í¿Í¡Ê±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥³¡¼¥Á¡Ë
Á°ÅÄÎË°ì¡ÊÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡Ë
