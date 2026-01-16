「ワタが戻ってきたのは良いことだ」スロット発言が示す遠藤航の“右SB構想”　試合勘を養う上ではプラス材料か

献身的な遠藤は役割を受け入れそうだが…(C)Getty Images

リバプールの遠藤航は、昨年12月の試合中に足首を痛め戦列離脱したまま、新たな1年を迎えた。具体的な復帰時期が伝えられなかったものの、現地時間1月12日に行われたFAカップのバーンズリー戦でベンチ入りを果たしており、現地メディアでは“サプライズ”などと報じていた。

その遠藤が今後、本格的に復帰した場合、チーム事情から右サイドバックを担う可能性があると、イングランド国内で囁かれているようだ。リバプールは今月8日、リーグ第21節アーセナル戦で試合終盤に負傷退場となったコナー・ブラッドリーが膝を手術し今季絶望。右サイドバックのプレーヤーが手薄となり、アルネ・スロット監督がさまざまな選手の名前を挙げ、同ポジションの役割を任せる考えを示したという。

クラブの地元メディア『Liverpool Echo』では15日のトピックにおいて、「リバプールのアルネ・スロット監督は、日本代表のワタル・エンドウが負傷から復帰したことを受け、右サイドバックで起用する可能性を示唆した」と報じている。

その上で、指揮官が語ったコメントを掲載。バーンズリー戦後、今後への見通しとして、以下の様な言葉を並べている。

「ワタが戻ってきたのは良いことだ。今回もドミニク・ショボスライがフルバックの位置でプレーすることになったが、今季それが最後になるとは限らない。私は彼を中盤で起用するのが好みだし、本人も中盤を好んでいると思う。ただ、他に選択肢がない時は、工夫しなければならない」