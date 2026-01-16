「ほんとに結婚したかと」18歳女性俳優、イケメンとのウエディングドレス姿に反響「また独身美女が一人減ったのかと」
18歳の俳優、モデルで、第104回全国高校サッカー選手権大会の応援マネージャーを務めていた池端杏慈さんは1月15日、自身のInstagramを更新。美しいウエディングドレス姿を披露しました。
【写真】池端杏慈の純白ウエディングドレス姿
2人とも美男美女で、まるで本当のウエディングフォトのよう。1枚目は芝生に寝そべった状態で、2枚目は互いに腕を組んで笑顔を見せています。
コメントでは、「めちゃくちゃ可愛い」「とても素敵です」「これを着ているあなたが本当にかわいくて、本当にすきです！ 隣に立ちたい」と称賛の声のほか、「ほんとに結婚したかと思った!!!?笑」「結婚してしまったのかなって思いました」「また独身美女が一人減ったのかと思いましたよ」「一瞬びっくりしちゃった」と驚きの声が上がりました。
「結婚してしまったのかなって思いました」池端さんは「この真っ白のワンピースが本当にかわいくて、本当にすきです」とつづり、写真を2枚載せています。西垣匠さんとのツーショットで、池端さんはワンピースタイプの純白のウエディングドレスを着用し、西垣さんは薄い茶色のタキシードを着た姿です。
