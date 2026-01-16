ロックシンガーの中島卓偉（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。17日に東京都渋谷区の「Spotify O―EAST」で開催するスペシャルライブで募金を行い、全額を「関西盲導犬協会」に寄付すると明かした。

17日に開催されるのは、昨年から行っているツアーの特別公演「〜SPECIAL！ ガチのてんこ盛りBEST！〜」。約30曲を披露する予定になっている。

卓偉は今回の公演に合わせてファンに配布するフライヤー（告知、宣伝用の印刷物）を3000枚、ポスター100枚を準備。しかし、それぞれにチケット料金で誤字脱字があったといい、本人は「老眼か！」と自らに突っ込んだ。

ただ、ファンからは「それでもいいから売って欲しいという声もたくさんいただき、廃棄も残念なので」と卓偉。そこで、17日のライブ当日には「幻のエラーフライヤー、エラーポスター」と題し、フライヤーに関しては会場に募金箱を設置。1枚10円の投げ込みスタイルで、募金後にファンがフライヤーを受け取れる形をとった。

そこで集まった募金を関西盲導犬協会に全額寄付することを決定。卓偉はインスタグラムに「幼い頃から動物は常に飼っておりましてどんな子も大好きです」と書き込み、かつて飼っていたという愛犬「リブ」の写真もアップした。

「リブ」は02年に生まれたが「病気が多く2012年に亡くなりました。愛犬を亡くした時の喪失感はきつかったですからね。全ての方のペットが元気でありますように」とつづった。

また、エラーポスターはグッズ購入者にサイン入りでプレゼント。ポスター、フライヤーは修正が間に合ったといい、修正版のフライヤーはライブ終演後にファンに配布される。