お花見をもっと楽しめる！「ACAO FOREST -桜咲くピンクフェスタ-」

静岡・熱海の「ACAO FOREST」では、2026年3月下旬（予定）までの期間限定イベント「ACAO FOREST -桜咲くピンクフェスタ-」を開催中！ 桜の開花に合わせて、グルメやワークショップ、フォトスポットが桜仕様になっています。

あたみ桜

河津桜

桜の種類によって開花時期が異なり、移り変わる景色を楽しめます。たとえばあたみ桜は1月下旬〜、河津桜は2月中旬〜下旬を目途に開花。夜は桜をやさしい光で照らすライトアップ演出も実施して、日中とはまた違った桜の姿を見ることができます。

続いてフォトスポットをご紹介。2026年1月31日（土）までの期間限定で桜色になっているんです！ 空や海の青と、淡いピンクのコントラストは写真映え抜群！

また、1月31日（土）までの期間にピンク色のアイテムを身につけて来園すると、ノベルティとして「くすのき香袋」をプレゼント！ クスノキの倒木から日用品を生み出す「熱海楠細工」の文化を体感してみてくださいね。



「桜色のオープンサンドイッチ」660円

ここからは、春限定で楽しめるグルメをチェックしましょう♪

「桜色のオープンサンドイッチ」は、その名の通りパンが桜色！ たっぷりのトッピングが目を引くひと口サイズのサンドです。具材は日替わりで、多彩なバリエーションで楽しめます。

「クラムチャウダーロゼ ニューイングランドスタイル」880円

「クラムチャウダーロゼ ニューイングランドスタイル」は、ほんのり桜色に仕上げた濃厚なチャウダー。あさりと野菜のうまみをたっぷり詰め込んだやさしい味わいで、園内散策のお供にもぴったりです。



「苺とピスタチオのクラシックパフェ」2860円

旬のイチゴとピスタチオをあしらった「苺とピスタチオのクラシックパフェ」は数量限定販売！ 食べたい人はお早めに！

「ピンク・ブロッサム」1100円

「ピンク・ブロッサム」は、桜のやさしい甘みとグレープフルーツのさわやかな酸味をきらめく泡で包み込んだノンアルコールカクテル。見た目にも華やかな春色ドリンクです。

「苺と桜クリームのシフォンケーキ」770円

「苺と桜クリームのシフォンケーキ」は、イチゴと桜を練り込んだふんわり生地に、桜クリームを合わせた春限定スイーツ。口に運ぶたび、やさしい春の香りが広がります。



「スプリングフラワリーハーバリウム」3500円

イベント限定のワークショップも楽しめます。こちらは、色とりどりの花をガラスボトルに閉じ込める「スプリングフラワリーハーバリウム」。ふわっと華やぐ春の彩りを持ち帰ることができます。

このほか、プリザーブドフラワーを選んで作る「ガーデンメモリアルフォトフレーム」や、富士山の麓・御殿場市で育まれた希少な御殿場桜を使用した「小さな和の庭 桜の苔玉づくり」も実施しています。

少し早い春を楽しみに静岡・熱海の「ACAO FOREST -桜咲くピンクフェスタ-」を訪れて、桜舞う季節を楽しんではいかがでしょうか。



■ACAO FOREST -桜咲くピンクフェスタ-

住所：静岡県熱海市上多賀1027-8

場所：ACAO FOREST

期間：開催中〜2026年3月下旬（予定）

入場料：大人2500円（ペット同伴の場合は別途1000円）



▶▶「熱海」の記事一覧はこちらから！

Text：中川葉月

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。