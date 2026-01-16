Snow Man渡辺翔太、最新投稿が“大喜利状態”に 佐久間大介＆塚田僚一も反応「ストレッチマン渡辺」「イマクニさん」
【モデルプレス＝2026/01/16】Snow Manの渡辺翔太が2026年1月16日、自身の Instagramを更新。コメント欄が大喜利状態となり、反響を呼んでいる。
【写真】スノ渡辺の“あざとポーズ”にメンバー＆先輩反応
◆渡辺翔太「タイトル付けてください」に佐久間大介・塚田僚一が反応
この日、渡辺は「タイトル付けてください」と添え、ライブツアー「Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON」（大阪・京セラドーム大阪）のリハーサル中のオフショットを投稿。渡辺はパーカーのフードを被りながら、カメラ目線で舌ペロポーズを決めている。すると佐久間大介はこの投稿に「ストレッチマン渡辺」、A.B.C-Zの塚田僚一が「イマクニさん」とコメントしていた。
◆渡辺翔太のコメント欄が大喜利状態に
ファンからは「かわいいだけじゃだめですか？」「てるてるしょっぴー」「あざといの化身」「今日、好きになりました。ライブリハーサル編」「事故物件（な可愛さ）」といった声が多数。コメント欄は大喜利状態となった。また、2025年12月31日をもって不二家洋菓子店のチョコレート菓子『LOOK』および同社のブランドキャラクターを卒業したことから「卒業しても不二家愛」「実写版ペコちゃん」「なべ家」などのコメントも寄せられている。（modelpress編集部）
