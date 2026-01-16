tenki.jpでおなじみの安齊気象予報士と植田気象予報士に、気象予報士試験を受験した当時の直前の勉強法や過ごし方をQ＆A形式でインタビューしました。

これから試験を受験する予定がある方は、ぜひ参考にしてみてください。

気象予報士試験とはどんな試験？

まず、気象予報士試験とはどんな試験なのか簡単にご説明します。

気象予報士試験は、学科試験と実技試験の２つの試験に分かれていて、その両方に合格する必要があります。

学科試験の中には、予報業務に関する一般知識と専門知識の２つの科目があります。

実技試験は記述式で、天気図を見ながら気象現象を解析したりと実際の予報業務に近い内容となっています。





そして学科試験については、合格した科目は１年間、試験が免除されるという仕組みがあります。

試験一週間前の勉強法は？

二人とも共通して、試験一週間前も過去問を解いていたそうです。



安齊気象予報士は、自分の苦手な分野の問題を繰り返し解いていました。

さらに、試験直前に確認する用の暗記ノートを作成していたそうです。



植田気象予報士は、自分のケアレスミスの傾向を改めて理解するようにしたそうです。

気象予報士試験の場合、「風向を逆に書いてしまう」「＋と−を間違えてしまう」「未来の話なのに過去の時制で書いてしまう」「蛇行の「蛇」の漢字を間違えてしまう」などのミスを本番で絶対にしないように、改めて見直しの方法などを考えていたそうです。



二人とも直前の一週間前も過去問を解きながら、同時に試験直前の最終確認や準備も進めていたようです。

試験前日から当日までの過ごし方は？

安齊気象予報士は、試験前日はとにかく早く寝ることを心がけたそうです。

気象予報士試験はある意味体力勝負なので、夜更かしはしないことが大切です。

植田気象予報士は、一度解いたことのある実技試験を1セット解き、高得点を取って気分を上げていたそうです。高得点を取ることで「自分はこれだけ過去問をやりこんだんだ」という証明になり、自信を持って試験に臨めそうですね。



受験会場が慣れない土地のこともあると思います。会場への行き方を確認したり、持ち物を確認したり、勉強以外の準備も忘れずにしましょう。



また、試験直前は、二人とも細かい知識の暗記物の再確認を行っていたそうです。

安齊気象予報士は自分で確認用の暗記ノートも作っていました。

二人とも、直前に暗記していた内容が試験に出たそうです。

試験直前まで諦めずに、最後の確認をするのが大切ですね。

試験中の心得は？

安齊気象予報士はとにかく勉強量をこなしたため、「この試験会場の中で一番勉強したのは私だ！」と言い聞かせて自分を鼓舞していたそうです。

植田気象予報士は、「記述問題はわからなくても必ず何か書く」ということを大切にしていたそうです。

問題が完璧に分からなくても、部分点をもらえることもあります。

この部分点が合格につながる可能性もありますし、最後まで諦めずに回答することが大切ですね。



これから気象予報士試験を受験する方は、最後まで諦めず、ぜひ二人の体験を参考にしてみてください。