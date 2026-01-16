侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１６日、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表メンバー１１人を追加発表した。前回はドジャース・大谷、エンゼルス・菊池ら８投手を先行発表したが、第２弾の今回は新たにオリールズからＦＡとなっている菅野智之投手（３４）、阪神・佐藤輝明内野手（２６）ら１２人の出場を発表。指揮官は佐藤輝の外野で起用する選択肢を示した。ＤＨの大谷に加え、三塁の守備位置が佐藤輝と重なる村上、岡本を含め、強力スラッガー４人を同時起用する可能性が出てきた。

史上最強のユーティリティープレーヤーかもしれない。昨季は４０本塁打、１０２打点をマークしてセ・リーグ２冠で阪神の優勝に貢献して、リーグＭＶＰにも輝いた佐藤が侍ジャパンの背番７で、主要国際大会に初出場する。

「この度は、日本代表に選んでいただき大変光栄です。日の丸を背負って夢の舞台であるＷＢＣを戦える喜びと誇りを胸に自分の役割を全うし、全力で頑張ります」

強力打線の中で、大会連覇のカギを握る存在だ。メンバー入りが内定しているブルージェイズ・岡本を一塁、ホワイトソックス・村上を三塁で起用というのが井端監督による構想の基本線。だが同監督は「プランの中では内野、外野を考えています」と佐藤の外野起用案に言及した。その場合は右翼が濃厚で、岡本が左翼の際には、三塁を任されることも想定される。

３年連続ＭＶＰのドジャース・大谷に加えて、２２年のセ３冠王、ＭＶＰで２４年の本塁打王、打点王の村上、２３年の本塁打王の岡本ら近年のセのタイトルホルダーと並ぶ打線の破壊力は抜群。勝負所での代打でも、他国にとっては脅威となりそうだ。

昨季の本格覚醒を開幕前に予言していた井端監督は「いまの日本の球界では間違いなく一番の飛距離を持つ選手かと思っています。そこに昨季は確実性も加わった。一発長打というところですごく期待しています。（今季成績は）昨年以上を出せると思っていますしまだまだ発展途上の選手。４０本塁打ではなく５０本塁打、もっともっと目指してほしいなと思います」と期待を込めた。次代のＭＬＢ挑戦候補選手としても、ＷＢＣは能力を示す格好の舞台となる。（阿見 俊輔）