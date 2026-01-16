中日は１６日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場でスタッフミーティングを開き、２月から沖縄で始まる春季キャンプの振り分けを行った。ドラフト１位・中西聖輝投手＝青学大＝は１軍（北谷）スタートが決まった。「うれしい気持ちと、気を引き締めて、もっと頑張らないといけない気持ち。自分の投球をアピールしたいけど、先輩たちは自分も度肝を抜かれるようなボールを投げられると思う。いろんな準備をして入りたい」と、意気込んだ。

各々で調整している自主トレ期間とは異なり、キャンプでは大野、柳、高橋宏らエース級の投手陣と並んでブルペンに入ることもある。プロの世界で活躍してきた先輩の技術を間近で見る機会に、「見たことがないスピードボールや、変化球も（大学より）レベルが上がらないといけない。代表に選ばれた投手や、長年やっている投手の技術を盗みたい」と、胸を高鳴らせた。

新人自主トレでは、すでに２度のブルペン入り。２５球を投げている。２月１日のブルペン入りについては、「特に考えていない。体の状態、コンディションは１００％で入りたい。（ブルペン入りは）いつになるか分からないけど、沖縄で万全な状態でブルペンに入れるように」と見据えた。