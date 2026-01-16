速度が増すほど仕事するアクティブダンパー

アメリカの道は、どこも真っ直ぐで退屈というのは誤解。彼方まで見通せるインターステートもあるが、カリフォルニア州にはスポーツカーにうってつけのワインディングもある。パームズ・トゥ・パインズ・シーニック・ハイウェイもその1つ。

【画像】歴代で最過激なポニー フォード・マスタング GTD ハードコアなロードカーたち 全142枚

交通量は少なく、路面はほぼ滑らか。素晴らしい絶景も楽しめる。スーパーチャージドV8エンジンが載ったクーペを走らせるなら、こんな場所が良い。



フォード・マスタング GTD（北米仕様） ウェブ・ブランド（Webb Bland）

そこまでの道中も、フォード・マスタング GTDは印象深い。市街地では確かに荒っぽいが、速度が増すほど高度なアクティブダンパーが仕事を始める。安定性は高く、ギア比はロングで、まくし立てられ続けるような印象はない。

バックミラーには、リアサスペンションのメカが映る。ダウンフォースを優先するモードの場合、リアウイングで後方視界は真っ黒。最高速度は、325km/hに達するという。燃費は聞かない方がいい。3.5km/Lくらいだろう。

AMG GT ブラックシリーズと似ている？

このクルマへ似ているモデルを想像してみる。真っ先に思い浮かんだのは、メルセデスAMG GT ブラックシリーズ。フラットプレーンクランクで、サウンドはやや単調だが。マスタング GTDの響きは、ストックカー・レーサーに似ていて、心が動かされる。

ダッシュ力は凄まじい。ステアリングホイールのパドルを何度か弾けば、理想的なギアを選べる。単なるチューニング・マスタングとは異なり、826psを実際に活用できる。レブリミッターまで、しっかり回せる。



フォード・マスタング GTD（北米仕様） ウェブ・ブランド（Webb Bland）

より本気度の高いドライブモードを選ぶと、アクセルレスポンスは一層過激に。シフトアップの度に、テールパイプで燃え残りのガソリンが爆発する。8速デュアルクラッチATは滑らかに、正確に、変速を決めてくれる。

カーボンセラミック・ブレーキは標準装備。もちろん、強烈に効く。車重は2t近いが、サーキットを激しく駆け回っても、フェードは起きないだろう。

大きなFRモデルでは想像できない積極性

操縦性は、どんなマスタングとも、多くの量産スポーツカーとも異なる。FRレイアウトの場合は特に、コーナリングでフロントノーズの動きを意識する必要がある。前方へ荷重を載せるため、ブレーキングしながらのターンインが望ましい。

しかし、50：50の重量配分と極太のフロントタイヤを持つマスタング GTDは、反応が別物。僅かにアクセルペダルを傾ければ、吸い込まれるように回頭していく。今回のようなワインディングでは、実にリズミカルで痛快だ。



フォード・マスタング GTD（北米仕様） ウェブ・ブランド（Webb Bland）

ミドシップほどではないが、このサイズのFRでは想像できない積極性がある。脱出加速時には、巨大なトルクを受けるリミテッドスリップ・デフが、ガクガクと揺れる。

ステアリングの反応も素晴らしい。手のひらへの感触は薄いものの、フロントタイヤの幅を考えれば、ある程度フィルタリングされないと余計な応力に悩まされるのではないだろうか。ワダチで進路は乱れがち。傷んだ英国の道なら、落ち着かないはず。

待った甲斐あるモータースポーツ直系ポニー

マスタング GTDのお値段は、英国では約31万5000ポンド（約6426万円）になる見込み。生産数は1000台で、僅かな台数が輸出される可能性はある。だが、自国内に留めておきたいと願う人は多いはず。

マッスルカーを愛するアメリカ人は、マスタングを愛している。GTDを運転しているだけで、スーパースターのような注目を浴びた。ロンドンで、モーガン・スーパー3を走らせている時のように。



フォード・マスタング GTD（北米仕様） ウェブ・ブランド（Webb Bland）

V8エンジンはやかましいが、誰も嫌な顔はしない。むしろ、にこやかに楽しんでいる様子。モータースポーツ直系マスタングの創出に、当初より時間を要したかもしれない。しかし、長く待っただけの甲斐がある仕上りだ。

撮影：ウェブ・ブランド（Webb Bland）

フォード・マスタング GTD（北米仕様）のスペック

英国価格：約31万5000ポンド（約6426万円／予想）

全長：4917mm

全幅：2080mm

全高：1410mm

最高速度：325km/h

0-100km/h加速：3.0秒（予想）

燃費：3.5km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：1989kg

パワートレイン：V型8気筒5163cc スーパーチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：826ps/7400rpm

最大トルク：91.4kg-m/4500rpm

ギアボックス：8速デュアルクラッチ・オートマティック／後輪駆動



フォード・マスタング GTD（北米仕様）