おいしい話題です。

秋田駅前のにぎわい創りを目的に開かれているイベント、「グルメパラダイス」。開催は来週月曜日までです。

16日は限定品の販売も行われ、多くの人で賑わいました。

関向良子アナウンサー
「きょうから3日間限定で伊勢の名物赤福が買えるということで、開場前から大行列です！」

300年以上に渡って愛される餅菓子の赤福。

17日と18日も、1日500個限定で販売されます。

関向アナ
「もうすぐ買えそう」

「間に合ってよかったっていう感じですね」
関向アナ
「週末のご褒美に？」

「なっちゃうのかな？」


「買えました。妹の分とお母さんの分と買いました」
関向アナ
「（子どもは）何か月？」

「8か月です」
関向アナ
「まだ食べられないね？」

「ねー残念だけど。いつか一緒に食べたいですね」

秋田市の西武秋田店で開催されている「グルメパラダイス」。

秋田駅前の商業施設5店舗が協力して開催しているイベントのひとつで、西武秋田店には期間中、全国の食の名店、合わせて31店舗が出店しています。

岐阜からは揚げたてパンが登場です。

とろ～りとろけるチーズがたっぷり詰まった「チーズフォンデュ」。

関向アナ
「まだあったかいです。皮すんごいもっちもちです、皮が甘いです、で、チーズの塩味とすごいマッチしますね。とろんとろんのチーズがクリームのようです。おいしい！」

こちらは、函館から。

まるで宝石箱のような海鮮弁当です。

関向アナ
「カニ…海…函館の空気が鼻を抜けていきました。おいしい、贅沢！カニの塩味がたまらんですね、コメが進みます。たまの贅沢ですからね、たまにはいいですよね」

関向アナ
「オープンから20分ほど経ちましたが、買い物客で賑わってきましたね。いい香りが漂っています。こちらのメイン会場だけでなく、実は今回、あちらにもとっておきの、ある目玉商品が販売されているんです。それがこちら。神奈川の名店『ベニヤ』のお菓子の詰め合わせセット。中でもこの『クルミっ子』が大人気なんです」

鎌倉銘菓として人気を博す「クルミっ子」はネットでも売り切れ必至の大人気商品です。

ラスクやサブレといった詰め合わせセットのほか、「クルミっ子」単品でも販売しています。

西武秋田店　菊地麻美さん
「秋田でこの商品が買えるなんてというお声もいただくほど人気でございます」 「とてもおいしくて、ちょっとお腹がすいたときに食べると幸せな気持ちになります」

”あの逸品が秋田で買える”。

そんな特別感を味わうことができる「グルメパラダイス」は来週月曜日まで開かれています。