¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤á¤°¤ê¡Ä¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È½©ÅÄ»Ô¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤Ï¡©J¥êー¥°Â¦¤Ë¸«²òµá¤á¤ë¤âÀµ¼°¤Ê²óÅú¤Ê¤·¡¡
¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò¤á¤°¤ê¡¢J¥êー¥°Â¦¤¬½©ÅÄ»Ô¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½©ÅÄÊüÁ÷¤ÏÀè½µ¤«¤é¥êー¥°Â¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤âÀµ¼°¤Ê²óÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À°È÷¤Î¤¢¤êÊý¤ò¤á¤°¤ë´Ø·¸¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤â¡¢³«ºÅ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ°È÷¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤òJ¥êー¥°Â¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÉÔ²÷´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«»ÔÄ¹¡£
½©ÅÄ»Ô¡¦¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡Ö¶¨µÄ¤ÎÃæ¤Ç¤Î°ì¸À°ì¶ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤¢¤Þ¤ê²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÈ¿±þ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£ÁêÅö»ä¼«¿È¤âÄ¾ÀÜ¡¢»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖJ¥êー¥°Á´ÂÎ¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤â¤·¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ÇJ¥êー¥°¤¬¤ª¹Í¤¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¡Ä¾ï¼±¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×
¤³¤ÎÆâÍÆ¤¬µ¤µ¤ì¤¿µÄ»öÏ¿¤Ï¡¢½©ÅÄÊüÁ÷¤¬¡¢11·î27Æü¤Ë¾ðÊó³«¼¨ÀÁµá¤ò¹Ô¤¤¡¢º£·î5Æü¤ËÀµ¼°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍâÆü¤Î6Æü¤Ë½©ÅÄÊüÁ÷¤¬µÄ»öÏ¿¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»ÔÌ±¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢È¯¸À¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¡¦¾ÂÃ«»ÔÄ¹
¡ÖJ¥êー¥°Â¦¤Î¤´¤¦Ëý¤ÊÂÖÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤¬¤è¤ê¡Ä¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨º£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÀß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢»ÔÌ±¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡ÖJ¥êー¥°Â¦¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤Þ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ½©ÅÄ»ÔÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ï¡¢J¥êー¥°Â¦¤Ë¤â¡¢Àè½µ¤«¤é¸«²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿°Õ¿Þ¤ä¡¢À°È÷¤ÎµÄÏÀ¤ÏÃÏ¸µ¤¬¼çÂÎ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÜÀß¤ò1Ëü5,000¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤«¡£
¤½¤·¤Æ¥êー¥°Â¦¤¬À°È÷¤Ø¤Î»ñ¶âÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö¤â¤·¤â¤·¡Ä»ä½©ÅÄ¸©¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ä¡×
J¥êー¥°¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÁë¸ý¤òÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÏÂåÉ½ÈÖ¹æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡Ö³§ÍÍ¤Î¤´¸«²ò¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡£¡È²óÅú¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡É¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤â·ë¹½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡×
ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¿¦°÷¤Ï¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë±þ¤¸¤ë¹ÊóÉô¤ËÍ×·ï¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦ÀâÌÀ¡£
½©ÅÄÊüÁ÷¤Ï¡¢¤½¤Î¹ÊóÉô¤Ë¡¢º£·î7Æü¤«¤é¹ç·×4²ó¡¢¥áー¥ë¤Ç¼ÁÌä¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢²óÅú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë°¸Àè¤ËÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÊÖ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ï¡¢J¥êー¥°Â¦¤Î°Õ¸þ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ÜÀßÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¸©¤ä¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÄø¤Ê¤É¤òÄ´À°¤¹¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡È»ÅÀÚ¤êÌò¡É¤¬º£¤â·è¤Þ¤é¤º¡¢³«ºÅ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£