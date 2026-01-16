衆議院選挙に向けて、政党や団体の動きも加速しています。



県内最大の労働組合組織、連合秋田は、秋田1区に立候補を予定している2人から推薦依頼を受けることになる見通しで、選挙戦での対応が注目されます。



秋田1区に出馬を予定している早川周作氏は、16日、推薦を依頼するため、秋田市の連合秋田を訪れました。



早川氏は、立憲民主党と公明党が新たに立ち上げる「中道改革連合」から立候補する見通しです。





連合秋田は、前回おととしの衆院選で、立憲民主党の候補者を推薦しています。早川氏は、小川純会長に選挙戦での協力を求めました。早川周作氏「秋田で（出馬の）決断をして、 本当に感謝をするといった温かいお言葉をいただいて、その挑戦については応援をしていただける方向だといったご意見を賜ってます」沖縄の卓球チームの運営会社を経営している早川氏。記者「今回の短期決戦、卓球で例えるならどんな戦い方をしたいですか？」早川周作氏「チョレイ！です。あ、すいませんでした。すべりましたね。苦笑いしてます」「最後の1本を決めるのはやっぱり認知と僕の行動次第だと思っているので、常にデュースの状態であるということを意識を持って戦いたいなと思っています」秋田1区には、秋田市出身の弁護士で、東京・台東区議会議員の木村佐知子氏が国民民主党の公認で出馬する予定です。木村氏は15日、国民民主党秋田県連代表の村岡敏英氏とともに出馬のあいさつのため連合秋田を訪れました。秋田県連代表 村岡敏英氏「衆議院選挙が目の前に迫っていると思うと、ぜひ働く人のための政策をぜひ実現してほしいというエールはいただきました」国民民主党秋田県連は、秋田1区と秋田3区について来週にも正式に推薦の依頼を出す方針です。秋田1区では2人から後押しを求められている連合秋田。連合秋田 小川純会長「短期間ということもあって、なかなか難しい議論になるかと思いますけれども、十分な議論ができるかどうかなかなか難しい面もありますが、できる限りのことをやって、より良い結論を出していければというふうに思ってます」秋田2区について連合秋田は、中道改革連合から出馬予定で立憲民主党の現職の緑川貴士氏を推薦することを決めています。秋田1区と秋田3区への対応は来週中をめどに決める方針です。